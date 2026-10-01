בכיר בחברה ממשלתית עוכב הבוקר (חמישי) לחקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, במסגרת חקירה המתנהלת נגדו בחשד לשורת עבירות.

על פי המשטרה, הבכיר חשוד בקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזויף והגשת תצהיר כוזב.

במקביל לעיכובו לחקירה ערכו שוטרי יאח"ה חיפושים בביתו ובמשרדו. במהלך החיפושים נתפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית, שלדברי המשטרה נדרשים לצורכי החקירה.

בתום חקירתו שוחרר החשוד בתנאים מגבילים. במשטרה ציינו כי החקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה נמשכת.

בתוך כך, מוקדם יותר השבוע החליטה הוועדה לבדיקת מינויים לבטל את האישור שניתן למינויו של עידן דוד ליו"ר דירקטוריון חברת נתיבי איילון, בעקבות מידע חדש שהגיע לידיה.

ההחלטה התקבלה לאחר שראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בעניינו של דוד בחשד לזיוף ולעבירות נוספות, בעקבות תחקיר "המבקר" בחדשות 12.

במוקד החלטת הוועדה עמדו פרטים שמסר דוד במסגרת הליך המינוי על ניסיונו בחברת מגדלית. דוד הציג נתונים שלפיהם בתקופה שבה שימש סמנכ"ל בחברה עמדו הכנסותיה על כ-800 מיליון שקלים, המאזן על כמיליארד שקלים ומספר העובדים על כ-400.

בהמשך הועבר לרשות החברות דוח כספי מבוקר של החברה, שבו הופיעו נתונים נמוכים משמעותית: הכנסות של כ-16.9 מיליון שקלים בשנת 2015 וכ-16.8 מיליון שקלים בשנת 2014.

הוועדה בחנה גם מסמכים שהוגשו לה לצורך הוכחת היקפי הפעילות. רו"ח יורם ברזאני, ששמו וחתימתו הופיעו לכאורה על אחד האישורים, התנער ממנו ואמר: "המכתב שהוצג לי הוא זיוף מוחלט. הוא לא הוכן במשרדי, לא חתמתי עליו, והלוגו שמתנוסס עליו אינו הסמליל של משרדי". לפי החלטת הוועדה, גם מנכ"ל מגדלית ששון רביע הכחיש כי חתם על אישורים שיוחסו לו.

דוד דחה את הטענות וטען כי ניסיונו המקצועי רב השנים מדבר בעד עצמו וכי לא ניתן לו די זמן למסור התייחסות מלאה והוגנת. הוא אף העלה חשש כי פניית רשות החברות אליו אינה עניינית וקשורה לפעילותו כיו"ר נתיבי איילון.