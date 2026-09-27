הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום (ראשון) לבטל את האישור שניתן למינויו של עידן דוד ליו"ר דירקטוריון חברת נתיבי איילון, וקבעה כי בעקבות המידע החדש שהגיע לידיה לא ניתן עוד להותיר את מינויו בתוקף.

ההחלטה מגיעה לאחר שלפני יומיים הנחה ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, לפתוח בבדיקה בעניינו של דוד בחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות, בעקבות תחקיר "המבקר" בחדשות 12.

במכתב מפרטת הוועדה את השתלשלות האירועים שהובילה לבחינה מחדש של המינוי. במוקד עומדים נתונים שמסר דוד בנוגע לניסיונו בחברת מגדלית, שעליהם הסתמכה הוועדה כאשר קבעה כי הוא עומד בדרישות הניסיון לתפקיד יו"ר נתיבי איילון.

לפי הוועדה, דוד מסר במסגרת הליך המינוי כי בתקופה שבה שימש סמנכ"ל מגדלית היקף ההכנסות של החברה עמד על כ-800 מיליון שקלים, היקף המאזן על כמיליארד שקלים ומספר העובדים על כ-400.

אלא שמידע שהועבר בהמשך לרשות החברות כלל דוח כספי מבוקר של מגדלית לשנת 2015, ובו נתונים שונים באופן ניכר. לפי הדוח, הכנסות החברה עמדו בשנת 2015 על כ-16.9 מיליון שקלים ובשנת 2014 על כ-16.8 מיליון. היקף המאזן עמד על כ-19.2 מיליון שקלים ב-2015 וכ-27 מיליון שקלים ב-2014.

הוועדה התייחסה גם לאישור רואה חשבון שהעביר דוד במהלך הליך המינוי, לאחר שהתבקש להציג אסמכתא נוספת להיקפי הפעילות של מגדלית. רו"ח יורם ברזאני, ששמו וחתימתו הופיעו לכאורה על האישור, מסר כי המסמך לא הוכן ולא נחתם על ידו וכי לא היה לו קשר לחברת מגדלית.

"המכתב שהוצג לי הוא זיוף מוחלט. הוא לא הוכן במשרדי, לא חתמתי עליו, והלוגו שמתנוסס עליו אינו הסמליל של משרדי", צוטט ברזאני. בפנייה נפרדת של רשות החברות אליו מסר דברים דומים.

גם מנכ"ל מגדלית, ששון רביע, הכחיש לפי המכתב כי חתם על אישורים שיוחסו לו בנוגע להיקפי הפעילות של החברה. הוועדה ציינה כי שני הגורמים ששמותיהם הופיעו על האסמכתאות התנערו מהמסמכים שהוצגו לה.

דוד מצדו דחה את הטענות. בתגובה שהעביר לוועדה טען כי ניסיונו המקצועי רב השנים מדבר בעד עצמו וכי הזמן שניתן לו להשיב לא אפשר לו להציג התייחסות מלאה והוגנת. הוא גם העלה חשש כי פניית רשות החברות אליו אינה עניינית וקשורה לפעילותו כיו"ר נתיבי איילון ולביקורת הרשות על פעילות זו.

הוועדה לא קיבלה את ההסבר וקבעה כי "פרט להכחשה סתמית" לא נמסר מטעמו הסבר לפערים שהתגלו. לדבריה, על בסיס הנתונים הידועים לה כעת, היא לא הייתה מאשרת מלכתחילה את מועמדותו לתפקיד.

עוד נבחן מסמך שהגיש דוד בנוגע לחברת IDY GROUP, שבה דיווח כי הוא מכהן כמנכ"ל. לפי הוועדה, המסמך נחתם בידי תמי שפי, אשתו של דוד, מבלי שהקשר ביניהם צוין. עם זאת, הוועדה הבהירה כי החלטתה המקורית לא נשענה על ניסיון זה אלא על תקופת עבודתו במגדלית.

בסיכום החלטתה כתבה הוועדה כי "נפל פגם במידע מהותי ורלוונטי למינוי, שנמסר על ידי מר דוד לוועדה", והוסיפה כי על בסיס התשתית העובדתית הקיימת כיום היא לא הייתה מאשרת את מועמדותו.

לפיכך קבעה הוועדה כי החלטתה הקודמת, שאישרה את כשירותו של דוד, בטלה - וכתוצאה מכך בטלה גם כהונתו כיו"ר דירקטוריון נתיבי איילון.