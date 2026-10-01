חנוכת המצפה צילום: ללא

מאות בני אדם השתתפו היום (חמישי) בחנוכת מצפה חדש לזכרו של לוחם השריון אריאל אליהו הי"ד, שנפל בקרבות 7 באוקטובר. המצפה הוקם ביישוב החדש הר עיבל שבצפון השומרון.

את הקמת המצפה יזמו חבריו של אריאל מישיבת הזורעים, שביקשו ליצור מקום שינציח את דמותו. לטקס הגיעו בני משפחת אליהו, חבריו ומאות משתתפים.

אריאל שירת כלוחם שריון. בבוקר שמחת תורה, 7 באוקטובר, הוא נלחם לצד חבריו להגנת יישובי עוטף עזה ונהרג מפגיעה בטנק שבו לחם.

חבריו בחרו להקים את המצפה דווקא בהר עיבל, על רקע החזרה היהודית לצפון השומרון. המשתתפים השקיפו במהלך האירוע אל הנוף הנשקף מההר, ובדברי המארגנים תוארה הגעתם גם כהזדמנות "לחזות בפלא החזרה לצפון השומרון".

במהלך הטקס נשא דברים אביו של אריאל, אחיה אליהו, שדיבר על בנו ועל המשמעות שמעניקה המשפחה להקמת המצפה לזכרו.

עבור חבריו של אריאל, שעמלו על הקמת המקום, הבחירה בנקודת תצפית בארץ ישראל ובמקום שבו מתחדשת ההתיישבות נועדה לחבר בין הנצחתו לבין הערכים שביקשו לבטא לזכרו.