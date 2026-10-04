חשוד בגניבת רכב ניסה לפרוץ מעבר ביטחוני - ונעצר בתום מרדף

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו במהלך השבת חשוד בגניבת רכב ממבשרת ציון, לאחר שניסה לפרוץ את מעבר אל-ג'יב הסמוך לגבעת זאב וניסה להימלט מהמקום ברגל.

האירוע החל כאשר התקבל דיווח, במהלך פעילות הלוחמים במעבר, על רכב החשוד כגנוב שעושה את דרכו לכיוונם.

בעקבות הדיווח נערכו הלוחמים לקליטת הרכב, סגרו את המעבר והרימו את עמודי החסימה. כשהגיע הרכב למקום ניסה הנהג לפרוץ את המעבר, אך נבלם בעמודי החסימה.

החשוד יצא מהרכב והחל להימלט ברגל. לוחמי מג"ב פתחו במרדף אחריו ובתום מרדף קצר תפסו ועצרו אותו.

בבדיקה התברר כי הרכב נגנב ממבשרת ציון. החשוד, תושב כפר עקב, הועבר להמשך חקירה.