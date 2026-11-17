תיעוד: מצבור המטענים הושמד בפיצוץ

חבלני מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל השמידו אתמול (שני) מצבור מטעני חבלה שאותר בחצר מבנה במחנה הפליטים נור א-שמס שבמרחב חטיבת אפרים.

המצבור אותר בעקבות פעילות של כוחות חטיבת אפרים בשבוע שעבר. בפעילות ממוקדת של חבלני מג"ב וכוחות צה"ל התגלו 11 מטעני צינור, מטענים מאולתרים ומטענים גדולים נוספים, לצד רכיבים המשמשים להכנת מטעני חבלה ולהפעלתם.

לאחר תכנון מבצעי והנדסי, פעלו אתמול חבלני מג"ב איו"ש יחד עם כוחות ההנדסה של החטיבה וגדוד 8106 להשמדת המטענים.

בתום הפיצוץ ביצעו הכוחות סריקות נוספות בחצר המבנה, שבמהלכן אותרו ארבעה מטעני חבלה נוספים בשני מוקדים שונים. גם הם הושמדו באופן מבוקר.

ממצאים נוספים שנאספו בזירה הועברו להמשך חקירה.

במשטרה הדגישו כי הפעילות ממחישה את חשיבות הנוכחות הצבאית בעומק השטח לצורך סיכול טרור והגנה על אזרחי ישראל.