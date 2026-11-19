השוטרים פתחו את תא המטען - וגילו שני שב"חים שהוסתרו

שני שוהים בלתי חוקיים, תושבי ג'נין, אותרו כשהם מוסתרים בתא המטען של רכב שנעצר לבדיקה במעבר אזעים, סמוך לירושלים. הנהג, תושב אשקלון בשנות ה-20 לחייו, נעצר בחשד שניסה להבריח אותם.

המעצר בוצע בעקבות פעילות מודיעינית של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב גלעד במחוז ש"י, שהובילה לאיתור רכב החשוד בהסעת שוהים בלתי חוקיים.

בעקבות המידע נערכו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים במעבר אזעים, והמתינו להגעת הרכב החשוד.

עם הגעתו למעבר עצרו הלוחמים את הרכב לבדיקה. כאשר פתחו את תא המטען, גילו בתוכו שני תושבי ג'נין שהוסתרו במקום, על פי החשד בניסיון להכניסם לישראל שלא כחוק.

הנהג ושני השוהים הבלתי חוקיים נעצרו והועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה במעלה אדומים.

במשטרה הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד ניסיונות להברחת שוהים בלתי חוקיים לשטח ישראל, באמצעות פעילות מודיעינית ואכיפה ממוקדת, במטרה לשמור על ביטחון הציבור.