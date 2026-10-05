מעצר החשוד דוברות המשטרה

שלושה פלסטינים נעצרו הבוקר (שני) בשורת פעילויות של בלשי ולוחמי יחידת "חץ יהודה" במחוז ש"י, בחשד לעבירות זיהום, החזקת אמצעי לחימה וטרור.

במקרה הראשון נעצר תושב הכפר דיר צאמת בשנות ה-40 לחייו, לאחר שפרסם בשבועות האחרונים ברשתות החברתיות תיעודים שבהם הוא נראה שופך פסולת ביוב לערוצי נחלים ביהודה ושומרון.

במשטרה ציינו כי החשוד אף התגאה במעשיו וטען כי זו דרכו לפגוע בתושבי ישראל ובשטחה. באחד התיעודים אמר: "אלה הם מעשינו שאנחנו גאים בהם".

החשוד נעצר בביתו והועבר לחקירה בחשד לזיהום מי תהום. משאית הביוב שבבעלותו הוחרמה להמשך טיפול.

בפעילות נוספת, שנערכה בסיוע לוחמי חטיבת עציון, פשטו הכוחות על ביתו של תושב בית לחם בן 52. במהלך החיפוש אותרו אקדח מסוג גלוק, מחסנית ותחמושת. החשוד נעצר וצפוי להיות מובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו.

במקביל נעצר פלסטיני בן 18, תושב סעיר, בחשד ליידוי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון.

לפי המשטרה, בחודש יולי יידה החשוד אבנים מחצר ביתו לעבר כוחות צה"ל שחלפו באזור, ובאירוע נוסף בחודש אפריל יידה אבנים מגג ביתו לעבר הכוחות.

גם הוא הועבר לחקירת יחידת "חץ יהודה" וצפוי להיות מובא לבית המשפט לצורך הארכת מעצרו.