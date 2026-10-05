ראש אגף המודיעין בצה"ל, האלוף שלומי בינדר, עדכן אמש (ראשון) את שרי הקבינט המדיני-ביטחוני בהתקדמות המצוד אחר המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר.

לדברי בינדר, כ-6,000 מחבלים השתתפו במתקפה ופשטו לשטח ישראל בבוקר הטבח. בשלוש השנים שחלפו מאז חיסלו כוחות הביטחון כ-4,000 מהם.

בינדר ציין כי אגף המודיעין ממשיך במצוד אחר כ-2,000 המחבלים הנוספים שהשתתפו בטבח וטרם חוסלו.

המאמץ לאיתורם ולחיסולם של משתתפי הטבח נמשך במקביל לפעילות המבצעית של צה"ל ומערכת הביטחון ברצועת עזה.

הנתונים שמסר בינדר מצביעים על היקף המרדף שמנהלים צה"ל ושב"כ אחר מי שהשתתפו בפשיטה לישראל, ברצח ובחטיפת אזרחים ובהחזקת חטופים ברצועת עזה.

רק במהלך חודש ספטמבר חוסלו 70 מחבלים, בהם שורה של מפקדים בכירים בחמאס ו-17 מחבלים שהיו מעורבים בפשיטה לישראל, בחטיפת אזרחים ובהחזקת חטופים.

בין המחוסלים היה מחמד גמאל מחמוד אבו אלשער, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, שלפי צה"ל פשט לקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר והיה מעורב בחטיפתם של שישה ישראלים: שרון הרצמן-אביגדורי, נעם אביגדורי, עדי שהם, נווה שהם, יהל שהם ושושן הרן.

אבו אלשער חוסל בתקיפה בעיר עזה. באותו יום חוסל בג'באליה גם מצעב עבד אלגליל סאכב בלביסי, מפקד בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, שלפי צה"ל השתתף אף הוא בפשיטה לישראל.

בין 70 המחבלים שחוסלו בספטמבר היו גם שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות.

ברשימת הבכירים שחוסלו נמנו מפקד חטיבת חאן יונס מחמד יאזורי, מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס נאא'ל אבו עביד, ומפקד חטיבת צפון הרצועה עז אלדין ביכ. בנוסף חוסל מנהל מחלקת הכספים של הארגון, מחמד אבו עלואן.

בין המחבלים שאותרו וחוסלו היה גם סאהר נדאל לטפי צקר, נהג האופנוע שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה. מחבל נוסף שחוסל הוא אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, שהשתתף בפשיטה ונטל חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל, אל"מ יהונתן שטיינברג הי"ד.

מאחורי החיסולים עומדת עבודת מודיעין ממושכת של צה"ל ושב"כ. חלק ממשתתפי הטבח מסתתרים במנהרות או נטמעים באוכלוסייה ברצועה, ולעיתים נדרש מעקב ארוך עד שניתן לאמת את זהותם ומיקומם וליצור הזדמנות מבצעית לחיסולם.

במערכת הביטחון מגדירים את המרדף אחר משתתפי הטבח, החוטפים ומחזיקי החטופים כמשימה מתמשכת שאין להרפות ממנה.