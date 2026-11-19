ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, הגן הערב (רביעי) על החלטתו להאשים את ישראל ברצח עם בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות ביום השנה לטבח חמאס ב-7 באוקטובר. בדברים שנשא בוועידה של ה"ניו יורק טיימס", טען כי יש להתייחס בתאריך זה גם להשלכות המלחמה בעזה.

במהלך הוועידה שאל העיתונאי אנדרו רוס סורקין את ממדאני על הפוסט שפרסם ב-7 באוקטובר, שבו הביע צער על רציחתם וחטיפתם של ישראלים בידי חמאס, אך במקביל גינה את פעילותה הצבאית של ישראל ברצועת עזה.

סורקין תהה אם לא היה ראוי להקדיש את יום השנה לטבח לגינוי מעשי חמאס בלבד, ולהמתין ליום המחרת כדי למתוח ביקורת על ישראל.

ממדאני דחה את ההבחנה וטען כי הטבח משמש להצדקת פעולותיה הצבאיות של ישראל מאז פרוץ המלחמה.

"אנסח זאת כך. כשממשלת ישראל מבצעת רצח עם בפלסטינים, לעיתים קרובות ההצדקה שתינתן לכך, בלי קשר ליום שבו נשאלת השאלה, תהיה הזיקה ל-7 באוקטובר. כוונתי היא שזהו יום שלא רק התרחש בו פשע מלחמה מחריד, אלא גם יום ששימש הצדקה לכל מה שבא אחריו. ודווקא ביום הזה חשוב, כמו בכל יום אחר, להתאבל על מכלול השלכותיו", אמר.

ראש העיר הוסיף כי הוא מבין את הביקורת על עמדתו, אך הדגיש כי תפיסתו הפוליטית מחייבת אותו להחיל את אותם עקרונות על ישראלים ופלסטינים.

"אני מבין את הצד השני", אמר ממדאני, והוסיף: "הפוליטיקה שלי מבוססת על ערכים אוניברסליים. בכל פעם ששואלים אותי מדוע אני תומך בחירות לפלסטינים או בזכויות הפלסטינים, אני מדבר על החשיבות של החלת אותם ערכים על כולם. וזה מי שאני. זה מי שתמיד אהיה".

התבטאויותיו של ממדאני מצטרפות לשורת מחלוקות סביב יחסו לישראל, שהחלו עוד במהלך מערכת הבחירות לראשות העיר. בין היתר, הוא ספג ביקורת בעקבות סירובו לגנות את הסיסמה "להפוך את האינתיפאדה לגלובלית".

גם לאחר כניסתו לתפקיד המשיך ממדאני לנקוט צעדים שעוררו ביקורת. כבר ביומו הראשון כראש העיר ביטל כמה צווים הנוגעים לישראל שעליהם חתם קודמו, אריק אדמס. בהמשך הפך לראש עיריית ניו יורק הראשון שהחרים את מצעד יום ישראל השנתי.

מוקדם יותר השבוע הודיע ממדאני על תוכנית לפרק את קבוצת התגובה האסטרטגית (SRG) של משטרת ניו יורק, יחידה שהוקמה בשנת 2015 לטיפול באיומי טרור ובהפגנות. במסגרת השינוי הארגוני יפוצלו סמכויות היחידה, והאחריות לפיקוח על הפגנות תועבר לאגף חדש בהובלה אזרחית.

המהלך עורר ביקורת בקרב מנהיגים בקהילה היהודית, שהזהירו כי פירוק היחידה עלול לפגוע בביטחונם של תושבים ומוסדות יהודיים בעיר, ובהם בתי כנסת ועסקים בבעלות יהודית שהיו יעד להפגנות נגד ישראל.