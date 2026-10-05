גאיה - שיר לנבו

הזמרת והיוצרת גאיה שאקי משיקה את "שיר לנבו", שיר אישי שכתבה לאחיה הצעיר בעקבות האובדן הטראגי של אמם יפעת ז"ל וההתמודדות הנפשית שליוותה את המשפחה מאז.

את השיר כתבה והלחינה שאקי יחד עם אורי שכיב. לדבריה, מותה של האם הותיר במשפחה פצע עמוק ושלח כל אחד מהאחים להתמודדות נפשית משלו.

לפני כשנה נישאה שאקי ועזבה את הבית, בעוד אחיה הצעיר נותר להתמודד לבדו עם הקשיים שחווה. מתוך התחושה הזו נולד השיר.

"הרגשתי צורך לכתוב לו את השיר הזה כדי שידע שאני רואה אותו, ומבינה אותו, ושאנחנו באותה סירה", סיפרה שאקי. "יש בשיר הזה הרבה כאב אבל גם אופטימיות, ובקשה אחת שלי אליו - שיהיה שם בשביל עצמו, בשביל הילד שהוא היה ובשביל מי שהוא גדל להיות עכשיו".

מילות השיר נכתבו מנקודת מבטו של צעיר שמנסה לתפקד כלפי חוץ, בזמן שבתוכו מתחוללת התמודדות אחרת לגמרי. בין היתר הוא עוסק בבדידות, חרדות, קשיי שינה ובקושי לבקש עזרה.

בפזמון פונה שאקי אל אחיה במסר של תקווה: "תשמור על הלב הזה, תמים וטהור כזה. אל תתבייש לבכות, אל תפחד".

עבור שאקי, השיר אינו מיועד רק לאחיה. היא מבקשת באמצעותו להפנות זרקור להתמודדות עם פוסט-טראומה, שלדבריה לעיתים אינה נראית כלפי חוץ.

"להתמודד עם פוסט טראומה זה להרגיש שקוף, כי אף אחד לא רואה אותך", היא מספרת. "יש לך שתי ידיים, שתי רגליים וראש על הכתפיים, וזה אומר שאתה בסדר. אבל בפנים הכול מרוסק, ורק מי שעובר את זה יכול להבין".

על רקע העלייה במספר המתמודדים עם השלכות נפשיות מאז 7 באוקטובר, שאקי מבקשת להקדיש את השיר גם להם.

"אני רוצה שתדעו שאנחנו רואים אתכם, שלא שכחנו אתכם למרות שעבר זמן. אנחנו יודעים שאתם עדיין חווים את זה כל יום", אמרה. "השיר הזה הוא החיבוק שלי אליכם, באהבה גדולה - מפוסט טראומטית לפוסט טראומתיים".