מאות מפגינים חרדים הגיעו הלילה (שלישי) לפתח ביתו של עריק במודיעין, במחאה על מעצרו.

הפעילים ניסו לפרוץ לבניין מגוריו של העריק, ולאחר עימותים שהתפתחו בינם לבין השוטרים במקום - העריק שוחרר.

ממשטרת ישראל נמסר כי "שוטרי תחנת מודיעין פועלים בהפרת סדר שהתפתחה בעיר על רקע פעילות המשטרה הצבאית למעצר חייל המוגדר עריק. כוחות המשטרה פועלים במקום לחילוץ חיילי המשטרה הצבאית ולהשבת הסדר".

האירוע במודיעין מגיע שבוע לאחר שאלפי חרדים צעדו ברחובות ירושלים בתהלוכה שנערכה לכבוד עריקים חרדים ששוחררו בחודשים האחרונים מהכלא הצבאי.

התהלוכה בירושלים החלה בצומת הרחובות ברנדייס ובר אילן, ומשם המשיכה לכיוון הרחובות יחזקאל ושמואל הנביא. באירוע השתתפו עשרות עריקים.

במהלך התהלוכה נשאו חלק מהמשתתפים שלטים שבהם כונה צה"ל "צבא האויב". על אחד השלטים נכתב: "שחררו את החטופים מכלא 10 שלעולם לא ישרתו בצבא האויב".

כמו כן, המארגנים הבטיחו כי העריקים שהשתתפו באירוע יקבלו מענק כספי בגובה של כ-1,000 שקלים.