נציגויות ישראל בארצות הברית ציינו הלילה שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר בטקסי זיכרון רשמיים בניו יורק ובוושינגטון, בהשתתפות מאות דיפלומטים, נציגי ממשל אמריקנים ומנהיגי קהילות.

בטקס הזיכרון הממלכתי שנערך בניו יורק בפני כ-1,000 משתתפים, שיגר הקונסול הכללי אופיר אקוניס הזמנה פומבית וחריפה לראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, להגיע ולצפות בסרט הזוועות מ-7 באוקטובר שיוקרן בעיר בעוד כ-48 שעות.

"אני מזמין את מר זוהרן ממדאני, ראש העיר, להגיע ולצפות בסרט", אמר אקוניס. "הוא יוכל לראות לראשונה מה באמת עשו האנשים שבהם הוא תומך ואולי יפסיק עם ההסתה הבלתי פוסקת, השנאה ועלילות הדם שלו נגד מדינת ישראל. כל מי שיצפה בסרט ויש לו לב אנושי יבין מי האויב האמיתי".

בדבריו פנה אקוניס ישירות למנהיגים ברחבי העולם המביעים ביקורת על מדיניות ישראל: "שלוש שנים לאחר הטבח, זו הזדמנות לשאול את מנהיגי העולם, נשיאים, ראשי ממשלים, נבחרי ציבור וראשי ערים שממשכים לבקר אותנו: מה אתם הייתם עושים אילו אותם אנשים פראיים היו פולשים למדינתכם או עירכם ורוצחים באכזריות אזרחים חפים מפשע? מה הייתם עושים אילו בן משפחה שלכם, הבן שלכם, הבת שלכם, היו נשרפים מול עיניכם?". אקוניס הוסיף בטון תקיף: "סיימנו להקשיב לביקורת הריקה שלכם ואומר זאת בקול ברור: אנחנו לא מתרשמים מהמעשים הפחדניים שלכם, מהצבעיות והחולשה שלכם. אנחנו לא מתרשמים מהגישה שלכם שמטרתה לרצות את הבסיס הפוליטי החדש שלכם".

במקביל, קיימה שגרירות ישראל בוושינגטון טקס זיכרון בבית הכנסת Washington Hebrew Congregation.

באירוע נשא דברים מייקל נידהאם, עוזר לנשיא ארה"ב וסגן היועץ לביטחון לאומי, אשר התייחס בדבריו לפציעתו הקשה של נריה לייטר, בנו של השגריר יחיאל לייטר, בפיגוע שארע לפני שבועיים.

"לאחר הפיגוע שבו נפצע נריה באורח אנוש לפני שבועיים, כתב יחיאל שש מילים: 'הם בוחרים במוות; אנחנו בוחרים בחיים'. זהו הקו המפריד בין ציוויליזציה לברבריות", אמר נידהאם. "כוחות הברבריות סוגדים למוות; הם מבקשים אותו כמטרה בפני עצמה. מי שבוחרים להגן על הציוויליזציה עשויים להיות מוכנים למות למען מטרתנו, אך זאת רק משום שאנחנו אוהבים את החיים ומוקירים אותם, ולכן מוכנים להקריב הכול כדי להגן עליהם". נידהאם הוסיף: "בשלוש השנים האחרונות, עם ישראל בחר בחיים - להילחם למענם, לסבול ולהקריב למענם. והציוויליזציה תמשיך לגבור כל עוד עמינו מבורכים בגיבורים כמו יחיאל, משה ונריה".

סגן שגריר ישראל בוושינגטון, נבו ברח"ד, הדגיש בדברו את חוסנו של העם: "השביעי באוקטובר הראה לנו מה אויבינו הגדולים ביותר ביקשו להרוס - ולא הצליחו. כן, ספגנו אבדות רבות, אך אויבינו אינם יכולים ולעולם לא יוכלו לשבור את הנחישות, האומץ והתושייה שלנו".

את הטקס הנחתה סגנית דוברת השגרירות, סרן (במיל') מאשה מיכלסון, והוא כלל הדלקת נר זיכרון על ידי מנהל סוכנות ה-ATF, רוברט צקדה. במרכז החלק האמנותי עמד מופע מולטימדיה של פרויקט "גיבורים" בהובלת הזמר והיוצר גלעד שגב, המוקדש להנצחת אזרחים שהצילו חיים במהלך המתקפה. האירוע נחתם בשירת ההמנונים הלאומיים של ישראל וארה"ב.