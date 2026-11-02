המחאה מול ביתו של איזנקוט יוסי זליגר/TPS

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הגישה תלונה במשטרה נגד יוסי כהן, אביו של עמית הי"ד שנרצח בטבח בפסטיבל הנובה, בטענה שאיים ברצח על רעייתו של איזנקוט, חנה, במהלך הפגנה שנערכה אמש מחוץ לבית המשפחה.

על פי הודעת המפלגה, במהלך ההפגנה פנה כהן לחנה איזנקוט ואמר לה: "את לא תחיי, את תהיי ליד הבן שלך".

בתיעוד שפורסם מההפגנה נשמע כהן צועק במגפון לעבר בית המשפחה: "בעלך בוגד, מכר את הבן שלך, רצח את הבן שלך, רצח אותנו ואת הבן שלך ואת האחיין שלו, בוגד". מפגינים נוספים הצטרפו לקריאות "בוגד" שנשמעו במקום.

בעקבות האירוע הודיעה מפלגת ישר! כי הגישה תלונה במשטרה נגד כהן, בדרישה לחקור את האיומים הנטענים.

"מפלגת ישר! עם איזנקוט משתתפת בצערו של יוסי כהן על אובדנו ומכבדת את כאבו. עם זאת, שום כאב, קשה ככל שיהיה, אינו מעניק לאיש היתר לאיים ברצח, להסית או להשתמש בשכול של משפחה אחרת כדי לפגוע בה", נמסר מהמפלגה.

עוד נמסר כי מדובר ב"שפל מוסרי בלתי נתפס, בחציית כל קו אדום ובביטוי מחריד של הסתה, שנאה ואלימות".

במפלגה הפנו אצבע מאשימה גם כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטענו כי האירוע הוא תוצאה של תרבות פוליטית שבה השנאה והפילוג הפכו לכלי פוליטי.

"אנו דורשים ממשטרת ישראל לפעול בנחישות, לחקור את האיומים ולמצות את הדין עם האחראי", הוסיפו.

בשיחה עם העיתונאי בר שם-אור הסביר כהן כי הדברים שיוחסו לו נאמרו לדבריו "בצורה מטפורית". לדבריו, "איזנקוט הקטין את הצבא במעשים שלו הוא גרם לזה. אולי הניסוח שלי לא היה הכי טוב אבל מי שמבין אותי יודע בדיוק למה התכוונתי".

בהמשך תקף שוב את איזנקוט ואמר: "במעשים שלו של לשבת עם ערבים הוא בוגד. הוא מכר חייל יהודי בשביל הגויים".

כהן גם דחה את האפשרות שההפגנה אורגנה בשליחות הליכוד: "אני ליכודניק אבל אף אחד לא שלח אותנו מהליכוד".