מוקי - מתגעגע (The Raichel session)

מוקי משיק היום (שלישי) את "מתגעגע", סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שבדרך, ומציג לראשונה שיתוף פעולה מוזיקלי עם עידן רייכל.

את מילות השיר כתב מוקי, ואילו רייכל אחראי על הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית. שיתוף הפעולה בין השניים לא מסתכם בסינגל הנוכחי, ורייכל חתום על הלחנים וההפקה המוזיקלית של האלבום החדש כולו.

"מתגעגע" הוא שיר העוסק בגעגוע לאדם קרוב שאיננו, בחלל שנותר אחריו ובניסיון להמשיך בחיים כאשר גם הדברים הקטנים ביותר מחזירים את הזיכרונות.

"היום זה עוד יום בלעדיך, בור שאי אפשר למלא. כל דבר מזכיר לי כל דבר, כל דבר מזכיר אותך", שר מוקי.

האלבום החדש נוצר במהלך שלוש שנים מטלטלות בחייו של מוקי. ברמה האישית הוא התמודד עם מות אמו, ובמקביל הגיעו טבח 7 באוקטובר והמלחמה. מתוך התקופה הזו נולדו שירים שעוסקים באובדן, בשאלות ובחיפוש אחר משמעות.

"יש געגוע שנשאר איתנו ולא נעלם, געגוע שלומדים לחיות איתו", סיפר מוקי על השיר החדש. "'מתגעגע' הוא שיר מאוד אישי, אבל אני חושב שדווקא בתוך הסיפור הפרטי יש מקום שבו כל אחד יכול למצוא את עצמו".

לדבריו, "לכל אחד יש מישהו שחסר לו, מישהו שהיה רוצה לדבר איתו עוד פעם אחת. זה שיר של אהבה שנשארת גם כשהוא כבר איננו".