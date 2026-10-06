הרב צמח מאזוז התייחס בפתח שיעורו השבועי לניסיון הפיגוע במטוס 'פליי דובאי' בחול המועד סוכות וקרא להודות לקב"ה על הצלת הנוסעים.

"דבר ראשון, צריך לתת 'תודה רבה' לה' על הנס הגדול", פתח הרב מאזוז. "איך היינו בחול המועד בסכנה של אותו מחבל שחשב להפיל את המטוס ורצה לקיים בעצמו את 'תמות נפשו עם פלשתים'. היה מוכן למות, העיקר חלילה להרוג יהודים".

לדבריו, מתכנני הפיגוע ביקשו להפוך את חג הסוכות לאסון כבד בישראל: "מה ציפה המחבל הזה והעומדים מאחוריו? הם הסתכלו בשעון וחיכו לרגע שחלילה המטוס ייפול, עשרות פצועים ועשרות הלוויות חלילה בישראל".

"אבל הקב"ה, אבינו שבשמים, אוהב אותנו", הוסיף. "הוא מסתכל על הדברים הטובים, על המצוות הרבות שנעשו בחגים - בראש השנה, כיפור, סוכות. הוא ריחם עלינו והציל אותנו".

הרב מאזוז ציין כי חג הסוכות נקרא "זמן שמחתנו", ואמר: "האויבים שלנו רצו להפוך אותו חלילה לאבל לאומי גדול, אבל הקב"ה זיכה אותנו ושמר עלינו. 'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו'".

בהמשך התייחס לזהותו של הישראלי שסייע למנוע את הפיגוע: "הקב"ה שלח את ההצלה על ידי יהודי פשוט. לא איש צבא, לא איש מלחמה, לא איזה גיבור, אלא על ידי יהודי אינסטלטור פשוט. לא קשה לה' איך להציל אותנו אפילו על ידי יהודים פשוטים".

לדבריו, "ודאי שהיהודי הזה היו לו לפני זה זכויות, ולכן ה' בחר בו שהוא יהיה המושיע. כמעט מאתיים איש הציל. ה' תמיד מוצא את האפשרות איך להציל את עם ישראל על ידי אדם עלום. רק הקב"ה יודע לבחור את האיש המתאים".

הרב מאזוז קשר את הדברים לסיפור דוד וגוליית ולמלחמת גדעון: "מימים ימימה ועד היום הקב"ה מציל אותנו והכול בזכות האמונה. כך היה אצל דוד המלך וגוליית הפלישתי - הכוח של דוד היה האמונה בה'. כך היה אצל גדעון והפלישתים. הקב"ה אמר לגדעון: יש לך הרבה חיילים, יותר מדי. זה לא טוב, תוריד מהם".

"עם ישראל חס ושלום יכולים לטעות ולומר אחרי הניצחון שהתשועה הייתה בגלל שהיה צבא גדול", אמר. "הכול בזכות האמונה בה'. האם יש מעצור להקב"ה? יש הרבה חיילים או יש מעט חיילים - תמיד הקב"ה הוא שנותן לנו את התשועה".

בסיום קרא הרב מאזוז להודות על ההצלה: "לא נשכח להודות על הנסים והנפלאות שהוא עשה איתנו". לאחר דבריו קרא עם משתתפי השיעור "מזמור לתודה".