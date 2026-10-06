שורד השבי בר קופרשטיין חזר למתחם הנובה והניח תפילין לעילוי נשמת הנרצחים

שורד השבי בר קופרשטיין חזר היום (שלישי) למתחם מסיבת הנובה, שממנו נחטף לרצועת עזה לפני שלוש שנים, והניח תפילין לעילוי נשמת הנרצחים בטבח.

קופרשטיין, ששימש סגן קב"ט במסיבת הנובה והיה אחראי על האבטחה במקום, הגיע למתחם ערב יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר וביקש להקדיש את הנחת התפילין לזכרם של מי שנרצחו באותו בוקר.

"אני שואל את עצמי, מה עושים ביום כזה? איך אני בא ועושה משהו למען כל אלה שנרצחו?", אמר קופרשטיין.

לדבריו, "אמרתי, אני מגיע היום לנובה ומניח תפילין, לעילוי נשמת כל הנרצחים שלא זכו באמת להמשיך בחיים".

קופרשטיין פנה לציבור וקרא להצטרף למחווה לזכר הנרצחים: "אני מזמין את כולכם, תעצרו רגע, תניחו תפילין היום, ותקדישו זאת למענם".