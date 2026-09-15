בר קופרשטיין חושף את הנס בשבי

שורד השבי בר קופרשטיין שיתף אמש (שני) באירוע סליחות בנתניה ברגע שלדבריו הציל את חייו במהלך שהותו בשבי ברצועת עזה. את הדברים סיפר במהלך האירוע שנערך לצד הרבנית רחל בזק.

קופרשטיין סיפר כי בשלב מסוים היה אמור לעבור יחד עם המחבלים ששמרו עליו לבית מסתור אחר. לדבריו, הוא התפלל מעומק לבו שלא לעבור למקום, ולבסוף המעבר בוטל.

זמן קצר לאחר מכן סיפר לו אחד המחבלים כי צה"ל הפציץ את הדירה והבניין שאליהם היה אמור לעבור והחריב אותם לחלוטין. קופרשטיין תיאר את האירוע כרגע שבו חש כי תפילותיו נשמעו.

"באותו רגע הרגשתי שבורא עולם מקשיב ושומע את התפילות שלי", שיתף קופרשטיין. לדבריו, ביטול המעבר מנע ממנו להגיע למבנה שהופצץ זמן קצר לאחר מכן.