נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הערב (שלישי) כי המלחמה נגד איראן עשויה להסתיים "די בקרוב", ורמז כי וושינגטון תחליט אם לפעול להשגת פתרון דיפלומטי או לנקוט גישה תקיפה יותר.

"אנחנו מצליחים מאוד ברפובליקה האסלאמית של איראן. כל המקום הרוס. הם היו הבריון של המזרח התיכון. הם כבר לא כל כך הבריון. אבל אנחנו צריכים לסיים את זה, והשאלה היחידה היא באיזו דרך אנחנו רוצים לעשות זאת: בדרך הנחמדה או בדרך הלא כל כך נחמדה. ובקרוב מאוד תגלו", אמר טראמפ באירוע בעיר בולטימור שבמרילנד.

הוא הוסיף: "הבעיה הגדולה ביותר של איראן היא שאף אחד לא יודע מי מנהל את המדינה. אולי זה דבר חיובי".

הדברים מגיעים יממה לאחר שהנשיא האמריקני הצהיר כי ארה"ב מנצחת את איראן והעריך כי המלחמה "תסתיים מהר מאוד".

"אנחנו מצילים את העולם ממה שעלול להיות אחת הטרגדיות הקשות ביותר אי פעם. הם לא יחזיקו - זה כבר הוחלט - הם לא יחזיקו בנשק גרעיני. הם מבינים את זה", אמר טראמפ במהלך עצרת בנברסקה לקראת בחירות אמצע הקדנציה שייערכו בנובמבר.

"המלחמה תסתיים מהר מאוד, והמחירים יירדו בצורה חדה מאוד. אתם אולי תגידו: 'בבקשה, בבקשה, אדוני, זה יורד מהר מדי!' אתם תראו מה עומד לקרות בתוך פרק זמן קצר מאוד", הוסיף.