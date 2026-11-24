יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, קרא לשים קץ למבוי הסתום בין טהרן לוושינגטון, והבהיר כי איראן אינה יכולה להישאר לאורך זמן במצב של "לא מלחמה ולא שלום".

לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, קאליבאף חשף כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי הבהיר כבר לפני כמה שבועות שלא ניתן להמשיך במצב הקיים וכי יש למצוא לו פתרון.

"השאלה כעת היא: כיצד, בידי מי ובאילו פעולות יש לפתור את המצב הזה?", אמר יו"ר הפרלמנט.

מאז פרוץ הלחימה בפברואר טרם הניבו המאמצים הדיפלומטיים בין ארצות הברית לאיראן פריצת דרך שתאפשר גיבוש הסכם ארוך טווח.

טהרן הציבה כתנאי להמשך המשא ומתן את הפסקת הלחץ הצבאי האמריקני, הסרת המצור הימי והקלה בסנקציות הכלכליות. בין הצדדים עדיין קיימות מחלוקות משמעותיות בנוגע לתנאים לסיום העימות.

דבריו של קאליבאף באים על רקע האזהרות האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפני חידוש התקיפות באיראן אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו.

בריאיון לכתב פוקס ניוז טריי יינגסט ביום ראשון אמר טראמפ כי הוא נוטה לפתוח במערכה צבאית נרחבת נוספת נגד איראן לאחר תחילת שנת 2027, אלא אם יושג הסכם.

הנשיא אישר כי השיחות העקיפות עם טהרן נמשכות, אך הביע חוסר שביעות רצון מהתנהלות נציגיה במשא ומתן.

הנשיא הזהיר גם מפני ניסיונות לפרוץ את המצור הימי האמריקני, בעקבות דיווחים בתקשורת הממלכתית באיראן שלפיהם טהרן שוקלת מהלך כזה.

לדברי יינגסט, טראמפ הביע תקווה שספינות איראניות ינסו לפרוץ את המצור, ואמר כי הן ימצאו את עצמן "בקרקעית הים, כמו שאר הצי האיראני". הנשיא הבהיר כי הכוחות האמריקניים יפתחו באש לעבר כלי שיט שינסו להפר את המצור.

ביום חמישי האחרון אמר טראמפ כי אינו ממהר לקבל החלטה בנוגע לצעדיו הבאים מול איראן וכי יבחן את המצב לאחר תחילת השנה החדשה.

קאליבאף, הנחשב לדמות מרכזית במגעים בין טהרן לוושינגטון, הביע כבר מוקדם יותר החודש חוסר שביעות רצון מהקיפאון במשא ומתן. עם זאת, הוא עמד על כך שארצות הברית תידרש להיענות לדרישותיה של איראן כדי לאפשר את גיבושו של הסכם.