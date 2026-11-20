שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, הבהיר כי ישראל מוכנה להשתתף במבצע צבאי אמריקני נוסף נגד איראן, אם הנשיא דונלד טראמפ יחליט על חידוש התקיפות. הוא הזהיר כי פיתוח נשק כימי או ביולוגי בידי טהרן מהווה איום קיומי על ישראל, והביע ביטחון כי המשטר האיראני ייפול בסופו של דבר.

בריאיון לרשת ניוזמקס הדגיש לייטר כי ההחלטה על פעולה צבאית נוספת נתונה בידי הנשיא האמריקני.

"בסופו של דבר, הנשיא טראמפ יקבל את ההחלטה אם לפעול שוב צבאית נגד איראן או לא", אמר.

"בעבר טסנו איתכם כתף אל כתף, כנף אל כנף. ואם הוא יחליט לשוב ולפעול צבאית, נהיה שם שוב לצד ארצות הברית", הוסיף.

השגריר הזהיר מפני האפשרות שאיראן תפתח נשק כימי או ביולוגי ותשתמש בו נגד ישראל.

"מבחינתנו, זה עניין קיומי", אמר. "אם הם ישיגו נשק להשמדה המונית, נשק כימי או ביולוגי, הם ירכיבו אותו על ראש קרב וישגרו אותו לכיווננו".

"בואו לא נשלה את עצמנו: אם תהיה להם היכולת לעשות זאת, הם יעשו זאת", הזהיר לייטר. "זו כת מוות, וצריך להפיל אותה".

לייטר התייחס גם לתיאום הביטחוני בין ישראל לארצות הברית, והדגיש את הקשר האישי הממושך בין טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, שלדבריו נמשך יותר מארבעה עשורים.

"רמת שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית כיום חסרת תקדים", אמר לניוזמקס. "המבצעים האלה כרוכים בתכנון שנמשך חודשים לפני שמתקבלת ההחלטה הסופית לצאת לדרך ולבצע אותם בפועל. אי אפשר לבצע בלי לתכנן. והתכנון מתקיים בדרג הגבוה ביותר".

בהתייחסו להשפעתה של איראן במזרח התיכון, טען השגריר כי הפלת המשטר בטהרן תחליש באופן משמעותי את ארגוני הטרור והגורמים הנתמכים על ידו.

"אם נביס את איראן, המשמעות היא שנפיל את החות'ים, את חיזבאללה, את חמאס ואת האחים המוסלמים", אמר.

כשנשאל על התנאים שיאפשרו את שובם של החיילים האמריקנים הביתה בשלום, על רקע המשך התמיכה האיראנית במתקפות נגד כוחות אמריקניים ובעלות בריתה של ארצות הברית, הדגיש לייטר כי הבסת איראן היא תנאי מרכזי לכך.

"החיילים האמריקנים יחזרו לכאן, לארצות הברית, למשפחותיהם, כשאיראן תובס. ואיראן תובס", הצהיר.

השגריר השווה בין גישתו של טראמפ כלפי איראן לבין התמודדותו של הנשיא לשעבר רונלד רייגן עם מה שכינה "אימפריית רשע", והבחין בין העם האיראני לבין המשטר השולט בו.

"ברגע שהמשטר הזה ייפול, לא העם האיראני - זו ציוויליזציה מפוארת, הציוויליזציה הפרסית בת אלפי השנים - לא מדובר בעם", אמר. "זו כת מוות שמחזיקה אותם באחיזתו של משטר טוטליטרי".

לייטר הביע ביטחון כי המשך הלחץ על טהרן יוביל בסופו של דבר לקריסת המשטר.

"מגיעה נקודה שבה העם קם ואומר, 'די, מספיק'", אמר. "מהלך ההיסטוריה פועל נגד הטוטליטריות. המשטר הזה ייפול. אנחנו רק צריכים לעזור להם לעבור את נקודת המפנה".