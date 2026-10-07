המשטרה פתחה בבדיקה פלילית בעקבות מחדל טיסת פליי דובאי, שבמרכזה התנהלותם של שני בכירים במשרד התחבורה שעבדו במקביל בתפקידים נוספים הקשורים לענף התעופה.

הראשון שבעניינו מתקיימת בדיקה הוא דביר רובינשטיין, המועסק במיקור חוץ ועוסק בתחום בטיחות התעופה, ובמקביל מעניק ייעוץ לחברות תעופה זרות.

לפי תחקיר כאן חדשות, במסגרת תפקידו היה רובינשטיין אמור לפקח מטעם משרד התחבורה על סידורי הביטחון של חברות תעופה זרות הטסות לישראל.

במקביל, באמצעות חברת "סמארט סקיוריטי" שבבעלותו, הוא העביר בתשלום הרצאות והדרכות לחברות תעופה זרות, ובהן פליי דובאי ואמירייטס.

על פי התחקיר, ההדרכות שהעביר נועדו בין היתר להסמיך את החברות לבצע בעצמן את הבדיקות שעליהן הוא אמור לפקח במסגרת עבודתו עבור משרד התחבורה.

הבכיר השני שבעניינו נערכת בדיקה הוא אברי כהן, ראש אגף הביטחון, שמועסק במקביל גם כקצין ביטחון בחו"ל במערך "אופק", ללא אישור מנציבות שירות המדינה.

הבדיקה נפתחה על רקע השאלות הקשות שעלו בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל והאופן שבו הטייס העומאני המאם אל-המאמי הצליח לשמש טייס משנה בטיסה לישראל.

ביום ראשון דווח כי בכירים במערכת הביטחון הטילו את האחריות על אגף הביטחון במשרד התחבורה וטענו כי התנהלותו אפשרה לאל-המאמי להגיע לישראל כאיש צוות אוויר.

"האחריות מוטלת באופן מלא על מרכז המבצעים לאבטחת תעופה. הם היו אמורים לממש את האחריות שלהם. כל בר דעת מבין שטייס עומאני לא אמור להגיע לכאן", אמרו הבכירים לכאן חדשות.