כמעט חודשיים לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל, גורמי הביטחון אישרו לחברה האמירתית לחדש את טיסותיה לארץ.

לפי המתווה שאושר, החברה תוכל לשוב ולטוס לישראל כבר ב-3 בדצמבר. ההחלטה על מועד החזרה בפועל נתונה בידי החברה.

את עיקרי המתווה, שאושר בידי שב"כ, המוסד והמל"ל, הציגה שרת התחבורה מירי רגב בדיון שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו.

באותו דיון דווח גם על התקדמות במגעים לחידוש הטיסות של חברות התעופה הישראליות לדובאי ולאבו דאבי. לפי התכנון, הטיסות לאיחוד האמירויות צפויות להתחדש ברבעון הראשון של 2027, בכפוף לאישור סופי.

ב-30 בספטמבר, במהלך טיסת פליי דובאי FZ 1073 לישראל, תקף טייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי את הקברניט ההודי סמית מאצ'הר בגרזן ופצע אותו קשה בראשו ובידיו.

במטוס היו 174 נוסעים, בהם 27 ילדים. במהלך האירוע איבד המטוס כ-20 אלף רגל מגובהו בתוך שניות, ובהמשך שודרו ממנו אותות חירום וחטיפה.

הקברניט הפצוע נאבק בטייס המשנה בסיוע נוסעים ישראלים ואנשי ביטחון, שהשתלטו עליו. בין הנוסעים שסייעו היו יניב חיון, צביקה מנס ורופא השיניים מוסייב שוטה. שני טייסים נוספים שהיו במטוס נכנסו לתא הטייס והנחיתו אותו בשלום בנמל התעופה טאבוק שבערב הסעודית.

אחת השאלות שעלו בחקירה הייתה כיצד שובץ לטיסה לישראל טייס ממדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל. פליי דובאי התחייבה לבדוק את אנשי הצוות שלה ואף הודיעה לישראל כי מערכת השיבוץ שלה כוללת מגבלות שנועדו למנוע שיבוץ כזה. בפועל, אל המאמי שובץ לטיסה ורשימת אנשי הצוות לא הגיעה למשרד התחבורה.