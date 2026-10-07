משטרת ישראל פרסמה היום (רביעי) אזהרה לציבור בעקבות הפצת הודעות כזב המתחזות לפנייה רשמית של יחידת הסייבר בלהב 433.

לפי המשטרה, התקבלו דיווחים על מיילים והודעות טקסט שנשלחו לאזרחים ובהם נכתב: "הובא לידיעתנו כי צפית בחומרים המציגים קטינים המעורבים בפעילות מינית מפורשת".

בהודעה המזויפת נדרש הנמען להשיב למייל, תוך איום כי אם לא יעשה זאת יינקטו נגדו צעדים משפטיים.

במשטרה הבהירו כי אין מדובר בפנייה רשמית וכי ההודעות הן ניסיון הונאה או דיוג. "אנו מבהירים כי מדובר בהודעת כזב וכי לא מדובר בפנייה ממשטרת ישראל", נמסר.

המשטרה קוראת למי שמקבל הודעה מסוג זה שלא להשיב לה, לא ללחוץ על קישורים המצורפים אליה ולא להוריד קבצים למחשב.

בנוסף מומלץ לחסום את כתובת המייל או את מספר הטלפון שממנו נשלחה ההודעה.