שורד השבי איתן מור התארח בתוכנית 'טאבו' בכאן 11 שבה חנוך דאום אירח שורדי שבי, ושוחח על תקופת השבי, החזרה לחיים והעמדה שהציג אביו צביקה מור במהלך המאבק להשבת החטופים.

במהלך התוכנית שאל דאום את מור אם מחבלי חמאס צילמו אותו בזמן שהוחזק בשבי. "עשרות פעמים, אבל לא העלו שום דבר", השיב.

כשנשאל מדוע לדעתו חמאס לא פרסם את הסרטונים, השיב מור: "כי אבא שלי לא הלך להפגנות. בשביל מה? ראו שאבא שלי נגד ההחלטה הזאת, נגד לסיים את המלחמה בכל מחיר, אז למה לבזבז סרטון שלי? הם הוציאו כל סרטון לפני ההפגנה".

דאום התייחס לוויכוח הציבורי שהתנהל בישראל סביב הדרכים להשבת החטופים ואמר למור: "היה הרבה דיון בארץ על שחרור החטופים. היו כאלה שאמרו לאבא שלך, הבן שלך בשבי ואתה אומר לא אל תעשו עסקה, איך אתה יכול להתנגד לעסקה?"

מור השיב: "קודם כל, אני לפי דעתי, אבא שלי עשה את המעשה האמיץ ביותר שיש, ואת המעשה הלאומי הנכון. כי אבא שלי חשב על העתיד גם. האנשים שאומרים, עכשיו תביאו את החטופים, הם חשבו רק על הרגע. ואז מה יהיה אחר כך?"

בתוכנית משתתפים ארבעה משורדי שבי חמאס, היוצאים עם דאום לחופשה משותפת ומשוחחים על החיים במנהרות, ההתמודדות לאחר החזרה לישראל והנושאים הרגישים שמלווים אותם מאז השחרור.