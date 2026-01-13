איתן מור מספר על האירוע בעזה ערוץ 7

בבית חב"ד נחלאות-רחביה בירושלים, בראשות הרב גולדברג והרב מרזל, הדפיסו הערב (שלישי) את ספר התניא בהשתתפות שורד השבי איתן מור ואיציק גואילי, אביו של החלל החטוף רני גואילי.

מור, שבעת חטיפתו התגורר בשכונת נחלאות, התקבל על ידי תושבי השכונה בשירת "עם ישראל חי", יחד עם גואילי. במהלך האירוע סיפר מור סיפור אישי מרגש שחווה בשבי בעזה - אותו קשר לדברי בעל התניא.

לדבריו, אמו הזכירה לו עם שחרורו מהשבי את המשפט "מוח שליט על הלב". "אחרי שסיפרתי לה מה עברתי בעזה, היא אמרה לי - 'אתה בדיעבד השתמשת במה שהתניא אמר'".

מור תיאר רגע מסוכן במיוחד ביום ה-33 למלחמה, כאשר הועבר בעיר עזה, ונשאר לרגע לבדו בכיתה בבית ספר. אדם נכנס, החל לצעוק עליו בערבית, ובלבו של מור גאה פחד עמוק. "באותו רגע השתמשתי במשפט של התניא. אמרתי לעצמי: אל תקשיב לדפיקות לב שלך, תחשוב מה אפשר לעשות שהוא לא יזהה שאתה יהודי שלא תעבור לינץ'".

"מה שעשיתי", המשיך מור, "התנהגתי כמו משוגע, התחלתי לגמגם בלי מילים - וזה מה שהציל אותי. הוא אמר לי תחזור לישון".

"בדיעבד, השתמשתי במשפט הזה - ושמתי לב שלא רק יהודים משתמשים בזה ביום יום, אלא כל בן אדם בלי שהוא יודע משתמש בדברים שהתניא אמר ביום יום", סיכם מור. "כיף גדול לחזור לנחלאות. תודה רבה לכולכם - והלוואי שרן יחזור במהרה".

הלחיצה על ההדפסה ערוץ 7