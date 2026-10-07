מלי וליאל יהלומי צפויות לנחות אחר הצהריים (רביעי) בנמל התעופה בן גוריון בטיסה מאתונה, שעות לאחר שהתברר כי הדיווח על מעצרן בנמיביה היה שגוי וכי שתי העצורות במדינה אינן השתיים.

מוקדם יותר היום עודכנה משטרת ישראל, באמצעות נציג המשטרה באפריקה, כי מלי וליאל נעצרו בנמיביה בחשד להחזקת דרכונים מזויפים. בהמשך התברר כי מדובר בשתי נשים אחרות.

מי שסייע להבהיר את התמונה היה שליח חב"ד בנמיביה, הרב יוסף רחימי, שהגיע לתחנת המשטרה כדי לסייע לעצורות לאחר שנמסר לו כי מדובר במלי וליאל.

"הבאתי אוכל ומים לאמא והבת מתוך מחשבה שמדובר בליאל ומלי", סיפר. "הגעתי לתחנת המשטרה ומתברר שאלה לא הן. ראיתי אותן פיזית, זה לא הן".

בשיחה עם mako סיפר רחימי כי העצורות הן אם ובתה אזרחיות איראניות, נערה בת 14 ואישה כבת 40, שהחזיקו בדרכונים ישראליים מזויפים. לדבריו, "הן לא ידעו מילה אחת בעברית, הן דיברו איתי קצת באנגלית ובפרסית, ולא מדובר במלי וליאל יהלומי".

לדבריו, השתיים היו הנשים היחידות שהוגדרו בידי המשטרה המקומית כאזרחיות ישראליות, בעקבות הדרכונים הישראליים המזויפים שהחזיקו.

בתוך כך, מלי וליאל עצמן עושות את דרכן לישראל וצפויות לנחות אחר הצהריים בנתב"ג בטיסה מאתונה.

השתיים עלו לכותרות לפני כחודשיים, לאחר שבמהלך שהותן בווינה נותק עמן הקשר והן הוגדרו נעדרות. כשבוע לאחר מכן הן אותרו על ידי נציג משטרת ישראל בארגנטינה, תושאלו ושוחררו לאחר שלא עלה נגדן באותה עת חשד לביצוע עבירה פלילית.