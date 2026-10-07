טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר - 2026

טקס הזיכרון לציון 7 באוקטובר נערך הערב (רביעי) זו השנה השלישית בפארק גני יהושע בתל אביב, בהשתתפות משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי הטבח והשבי והציבור הרחב.

את הטקס מובילה תנועת "קומו", שקיימה את האירוע גם בשנתיים הקודמות. הטקס מבקש לתת ביטוי לחלקים השונים בחברה הישראלית ולסיפורי השכול, הגבורה והשבי מאז מתקפת 7 באוקטובר.

באירוע לוקחים חלק שורה ארוכה של אמנים ישראלים: אושר כהן, אמיר דדון, ארקדי דוכין, בניה ברבי, גלי עטרי, הראל סקעת, ואלרי חמאתי, יובל דיין, ליאור נרקיס, ליהי טולדנו, מירי מסיקה, משי קלינשטיין, נונו, נועם בתן, עברי לידר, עדן גולן, עילי בוטנר, רוני דלומי, רן דנקר, שלמה ארצי ותמיר גרינברג.

בשנתיים האחרונות שודר הטקס גם בעשרות מדינות ברחבי העולם, כחלק מהמאמץ להנציח את קורבנות הטבח ולהביא את סיפורם של נפגעי 7 באוקטובר לקהלים בישראל ומחוצה לה.