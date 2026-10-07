דדו בר-כליפא: "תהיו טובים, תהיו חממי" צילום: דובר צה"ל

ראש אכ"א, אלוף דדו בר-כליפא, השתתף היום (רביעי) באזכרתו של אל"ם אסף חממי ז"ל, מפקד החטיבה הדרומית ב-7 באוקטובר, שנפל באותו יום בעת שנלחם לצד חייליו. בדברים שנשא חזר בר-כליפא לדמותו של חממי כמפקד וכאדם וללקחים שהוא מבקש לקחת מדרכו.

בר-כליפא פתח בהתייחסות למפגשים עם משפחות הנופלים ולמסע בין האזכרות, בתי העלמין ובתי המשפחות. "כל אחד מהנופלים הוא עולם שלם המקפל בתוכו ערימות של חכמת חיים. כל ביקור הוא שיעור, מכל משפחה אני יוצא לפחות עם תובנה", אמר.

הוא סיפר כי בכל מפגש עם משפחה הוא מבקש ללמוד דבר נוסף על הנופל - פרט שלא הכיר, אמירה, מעשה או סיפור שמבטאים את דרכו. במקרה של חממי, חזר בר-כליפא למשפט המזוהה עמו: "תהיו טובים, תהיו חממי".

"'תהיו טובים, תהיו חממי', 'אומר חייו' של אסף, משפט שבעליו להערכתי לא היה אומר על עצמו לעולם", אמר. "כי אם לכל אחד יש את אסף שלו, אז זה אסף שלי, העניו - הצנוע באדם. תהיו טובים, אנשים טובים, חיילים טובים, תהיו מפקדים טובים".

ראש אכ"א תיאר כיצד היה מבקש מחממי, אילו יכול היה, להגיע פעם נוספת לפורום מפקדים ולהסביר בעצמו מה פירוש הציווי "תהיו טובים". "חלוף הזמן והשנים מגביר את הגעגועים. אילו רק יכולתי להזמין אותך אלינו לפורום מפקדים, שתעביר לנו שיחה קצרה, שיחה אחת אחרונה, שתגיד לנו מה הכוונה ב'תהיו טובים'".

בהמשך שרטט בר-כליפא את התפיסה הפיקודית שלדעתו אפיינה את חממי. "מפקדים טובים - חיים את הציווי 'המלחמה בשכבך ובקומך'. עושים את מה שהם אומרים ואומרים את מה שהם עושים - מאמינים לאיום ופועלים כל היום וכל הלילה לקראת המלחמה".

את דבריו על חממי חתם במסר למפקדים: "מפקדים טובים רואים כל תפקיד כתפקידם האחרון - משוחררים לבטא את שעל ליבם, ולעשות את אשר מאמינים בכל מאודם. כל תפקיד הוא תפקיד חייהם, רק המשימה והאנשים לנגד עיניהם".