איתי רגב: "הקנה של הנשק בתוך הראש - ואז התחלתי לשיר שיר למעלות"

שורד השבי איתי רגב חזר לרגעי האימה שבהם נחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר, לאחר שנמלט ממסיבת הנובה יחד עם אחותו מיה רגב ועומר שם טוב.

בשיחה עם חבריו בתוכנית "גולסטאר" ב-HOT, סיפר רגב על הרגע שבו הבינו השלושה כי נקלעו למארב מחבלים בכביש 232.

"מיה בהתקף חרדה לידי. היינו על כביש 232 ואנחנו פונים ימינה. ברגע שאנחנו פונים ימינה, אנחנו כבר רואים טנדר שמחכה לרכבים שיפנו ימינה", סיפר.

לדבריו, באותו רגע הבין כי ייתכן שלא ייצאו משם בחיים וביקש מאחותו להתקשר לאביהם: "אמרתי למיה, תני לי את אבא. אנחנו לא יוצאים מפה יותר, בואי ניפרד".

זמן קצר לאחר שהשיחה נענתה, נפתחה לעברם אש: "אני קיבלתי כדור ברגל, מיה קיבלה שתי שניות אחריי, התחילה לצרוח 'אבא, יורים בי', והוא שמע את כל היריות. אנחנו אומרים לו, 'אבא, אנחנו אוהבים אותך'. זאת הייתה שיחת פרידה. 'אבא, אנחנו מתים'".

רגב תיאר את התחושה ברגעים שבהם המחבלים הגיעו לרכב: "להשלים עם העובדה שאתה לא עומד לחיות יותר, להשלים עם העובדה שאתה יודע שאתה הולך למות - זה מטורף".

לדבריו, אחד המחבלים פתח את דלת המכונית והוציא אותו ראשון. אחריו הוצאו מיה ועומר, והשלושה הושכבו על הכביש.

"אחד המחבלים מחליט שהוא נעמד עליי, עומד לי על הגב. את הקנה של הנשק שם לי בתוך הראש, ממש מצמיד לי את הראש לכביש עם הקנה", שחזר.

דווקא אז, סיפר רגב, החל לשיר את מזמור "שיר למעלות". הוא תיאר: "אני פשוט מתחיל לשיר 'שיר למעלות'. אני שר 'שיר למעלות', ואחרי שתי דקות הנשק יוצא לי מהראש. ופה המפגש הראשון שלי עם הקב"ה".

רגב הוסיף: "הרגשתי כאילו שהקב"ה שומע אותי. כאילו הוא זה שהרים את הנשק, לא המחבל. ופה באמת הייתה לי את האינטראקציה הראשונה שלי איתו, ומשם זה רק התחזק".