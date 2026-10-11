עיתונאית גרמנייה שקראה להטלת סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל לא תוכל להתמנות לכתבת קבועה בארץ, לאחר שרשות האוכלוסין וההגירה קיבלה את המלצת משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות למנוע את כניסתה.

מדובר בסרנה בילנצ'רי (43), עיתונאית גרמנייה ממוצא איטלקי, שביקשה מלשכת העיתונות הממשלתית המלצה לקבלת אשרת עבודה בישראל מטעם העיתון הגרמני "די-טאגשצייטונג" (taz).

מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי, המליץ לרשות האוכלוסין למנוע את כניסתה, בהתבסס על תיקון 40 לחוק הכניסה לישראל. רשות האוכלוסין קיבלה את ההמלצה, ובכך נמנע מינויה לכתבת הקבועה של העיתון בישראל.

בילנצ'רי מסקרת את הסכסוך הישראלי-ערבי מירדן, מסוריה ומישראל. במשרד התפוצות הצביעו על שני מאמרי דעה שפרסמה במהלך שנת 2025, שבהם קראה במפורש להטלת סנקציות על ישראל.

במאמר שפורסם ב-17 בנובמבר 2025 בעיתון taz, תחת הכותרת "סנקציות נגד ישראל", אימצה בילנצ'רי את הגדרת ארגון אמנסטי לישראל כ"מדינת אפרטהייד" וקראה לקהילה הבינלאומית להפעיל עליה לחץ.

"אלימות המתנחלים אינה מקרה נקודתי, אלא חלק מאסטרטגיית גירוש רדיקלית. הלחץ חייב להגיע מהקהילה הבינלאומית. ארצות הברית, וכן גרמניה ואירופה, חייבות להטיל סנקציות כלכליות וצבאיות", כתבה.

במאמר נוסף, שפורסם ב-1 בספטמבר 2025, מתחה ביקורת על התנגדות גרמניה להצעת הנציבות האירופית להטיל סנקציות על ישראל בעקבות המלחמה ברצועת עזה.

"על האיחוד האירופי לפעול כעת יחד", כתבה, וקראה למדינות אירופה לא להסתפק בצעדים ראשוניים. "אירופה נדרשת כעת לנקוט עמדה נחושה. ואם הצעד הזה לא יהיה יעיל, יש להטיל סנקציות נוספות. קיימות הצעות לכך, גם ברמה האירופית. צריך רק לרצות ליישמן".

במשרד התפוצות קבעו כי הקריאות הפומביות לסנקציות עומדות בתבחינים הקבועים בחוק הכניסה לישראל, המאפשרים למנוע כניסה ואשרת ישיבה ממי שפועל לקידום חרם על המדינה.

אבי כהן סקלי אמר בעקבות ההחלטה: "גורמים אנטי ישראליים ומי שמוציא את דיבתה של ישראל לא צריכים לדרוך בה".

לדבריו, "לא נסבול קריאות לחרם על ישראל במסווה של עיתונות מקצועית. עיתונות מקצועית לא אמורה לקחת צד בסכסוך אותו היא מסקרת, ובוודאי שלא לנצל את פלטפורמות המדינה כדי לקדם אג'נדות שפוגעות בה".

בעקבות קבלת ההמלצה נמנעה כאמור מבילנצ'רי האפשרות לקבל את אשרת העבודה שביקשה לצורך מילוי תפקידה ככתבת קבועה בישראל.