בג"ץ דחה היום (חמישי) פה אחד את ערעורה של רשות האוכלוסין וההגירה, וקבע כי יש להכיר בגיורים הנערכים בבית הדין האורתודוקסי הפרטי "אהבת הגר", בראשות הרב חיים אמסלם, לצורך קבלת מעמד עולה מכוח חוק השבות.

את פסק הדין נתנו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים יעל וילנר וחאלד כבוב. עורכי הדין שייצגו את בית הדין הם דוד אמסלם בנו של הרב חיים אמסלם ועורך הדין דוד קורן.

הערעור הוגש בעקבות עתירתה של רוזני מיכל רייס, אזרחית הפיליפינים שעבדה בישראל כמטפלת סיעודית והתגיירה בשנת 2018 בבית הדין "אהבת הגר".

השופטים קבעו כי מדובר בבית דין אורתודוקסי רציני ובעל מעמד, המקפיד לבחון את כנות כוונותיהם של המתגיירים ואת הליכי הגיור.

עוד נקבע כי אין הצדקה להבחין בין בית הדין "אהבת הגר" לבין רשת בתי הדין "גיור כהלכה", שהוקמה על ידי ארגון "עתים" והוכרה בעבר לצורך חוק השבות. הרב אמסלם, העומד בראש "אהבת הגר", משמש גם כאב בית דין ברשת "גיור כהלכה".

בסיום פסק הדין התייחס הנשיא עמית לחשיבות קבלת הגרים דווקא בתקופה הנוכחית, והביא מקורות מן המסורת היהודית העוסקים ביחס למבקשים להצטרף לעם ישראל.

עמית ציטט את דברי התלמוד, המובאים גם ברמב"ם, שלפיהם יש להבהיר למבקש להתגייר את הקשיים הכרוכים בהצטרפות לעם היהודי, אך אין להערים עליו קשיים מיותרים אם הוא עומד על רצונו.

"מה ראית שבאת להתגייר, אי אתה יודע כי ישראל בזמן הזה דוויים ודחופים ומסחפין ומטרפין ויסורין באין עליהם? אם אמר: אני יודע ואיני כדאי, מקבלין אותו מיד". השופטים וילנר וכבוב הצטרפו לפסק דינו של הנשיא עמית.

הרב ד"ר שאול פרבר, יו"ר ומייסד ארגון "עתים" ורשת בתי הדין "גיור כהלכה", בירך על הפסיקה ומתח ביקורת חריפה על מדיניות המדינה בתחום הגיור. "הגיור הוא לא חומה שצריך לבצר, אלא שער שצריך לפתוח ברצינות, בהקפדה על ההלכה ובאהבה", אמר.

לדבריו, העובדה שבית המשפט העליון נדרש להסתמך על מקורות הלכתיים כדי להדגיש את חשיבות קבלת הגרים מעידה על כשל בהתנהלות המדינה: "כשבית המשפט העליון נדרש לצטט את הרמב"ם כדי להזכיר למדינה היהודית ש'מקבלין אותו מיד', זו תעודת עניות למדינה".

הרב פרבר הזכיר כי למרות השנים שחלפו מאז פסק דין רגצ'ובה, טרם נחקק חוק גיור המסדיר את התחום, וכי מערך הגיור הממלכתי פועל כבר יותר משלוש שנים תחת ממלא מקום זמני.

"עשר שנים אחרי פסק דין רגצ'ובה עדיין אין חוק גיור, בראש המערך הממלכתי עומד כבר יותר משלוש שנים ממלא מקום זמני, והמדינה ממשיכה לבזבז משאבים במאבק נגד בתי דין אורתודוקסיים מהשורה הראשונה", תקף.

לסיום הבהיר כי ארגונו ימשיך לפעול בתחום הגיור כל עוד המדינה אינה מספקת, לשיטתו, מענה הולם: "כל עוד המדינה לא עושה את עבודתה, עתים ו'גיור כהלכה' ימלאו את הוואקום. הגיע הזמן שהממשלה תפסיק להילחם בגרים ותתחיל לקיים את ציווי התורה: 'ואהבתם את הגר'".