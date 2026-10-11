איילה חסון נגד מנדלבליט: "נשמטה לי הלסת"

העיתונאית איילה חסון הגיבה היום (ראשון) בריאיון לערוץ 7 לטענתו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, כי תקפה אותו בכניסה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם החל להעיד במסגרת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

חסון דחתה בתוקף את הדברים וטענה כי פנתה למנדלבליט בנימוס בלבד, וכי התקרית תועדה. "הופתעתי זה לשון המעטה, נשמטה לי הלסת", אמרה. "ידעתי שיש לו עור דק. אני חשפתי בזמנו את 'פרשת משפטים בושה', אבל לעמוד לפני השופטים ולספר משהו שהוא לא אמת? אני תקפתי אותך? זה מתועד".

לדבריה, "שאלתי אותו בנימוס, קראתי לו 'אדוני' ואמרתי לו 'בוקר טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה'. לא באתי ואמרתי לו 'פרשת משפטים בושה'".

חסון המשיכה בביקורת חריפה על מנדלבליט: "מפלס החרדה שלו, והקשר שלו, תפיסת המציאות שלו, משהו השתבש שם. אני לא פסיכיאטרית ולא פסיכולוגית, אני לא יכולה להסביר מה עובר עליו, אבל עובר עליו".

בהמשך הריאיון נשאלה חסון מה הפתיע אותה במיוחד בעדותו של מנדלבליט. היא הצביעה על הפער שלטענתה התגלה בין הצהרותיו על זיכרונו לבין תשובותיו לשאלות ההגנה. "בעיות הזיכרון שלו", השיבה.

לדבריה, "בתחילת הדיון הוא נזכר שדיברו איתו על החתימה, אז הוא אמר 'זה בטוח חתמתי, יש לי זיכרון מעולה, אני זוכר כל דבר שעשיתי. על זה אני לא בטוח שזה אני חתמתי'. ואז התחילו לשאול אותו שאלות אמיתיות, ואז הוא אמר 'אני לא זוכר ואני לא זוכר'".

חסון מתחה ביקורת גם על מה שהיא רואה כפער בין היחס לנחקרים לבין התנהלותם של אנשי מערכת אכיפת החוק כשהם עצמם נדרשים להעיד: "תמיד זה מצחיק אותי שמגיעים לדוכן העדים, כל הכוכבים האלה, גם החוקרים, גם הפרקליטים, ועכשיו מתברר גם מנדלבליט, שבאים אליהם נחקרים לחדרי החקירות ואומרים 'אני לא זוכר' על איזו שיחה מלפני 17 שנה, אז הם קורעים אותם. אבל אלה לא זוכרים דבר שהיה לפני כמה זמן".

כשנשאלה אם ייתכן שמנדלבליט הבין במהלך החקירה, כפי שטען סנגורו של נתניהו עו"ד עמית חדד, כי "הפילו אותו בפח", השיבה חסון כי מי שכיהן כיועץ המשפטי לממשלה אמור לדעת להתמודד עם שאלות מסוג זה.

"הוא לא אמור ליפול בפח. הוא יועץ משפטי לממשלה. הוא גם לא אמור להיות מוחזק בגרון", אמרה.

לסיום התייחסה למשמעות הציבורית של העדות ולביקורת שהשמיעה על מערכת המשפט. "היום היה יום קשה למנדלבליט ולמערכת המשפט. אתה יודע מה? זה כואב לי. אני לפני הכול אזרחית המדינה, אני לא מאושרת מזה. אבל משפט וכוח לא ניתנים לעשות בהם שימושים פסולים", סיכמה חסון.