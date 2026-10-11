היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט צפוי לעלות הבוקר (ראשון) לדוכן העדים בבית המשפט המחוזי בירושלים, במסגרת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מנדלבליט זומן לעדות מטעם צוות ההגנה, כשבועיים לפני הבחירות, ועדותו צפויה להימשך ככל הנראה גם לאחריהן.

סנגוריו של נתניהו הצהירו כבר מתחילת המשפט כי בכוונתם לזמן את מנדלבליט, שכיהן כיועץ המשפטי לממשלה בתקופה שבה התקבלו ההחלטות בתיקים. צוות ההגנה מבקש להקדיש לעדותו כשבעה ימי דיונים, ולאחר מכן צפויה הפרקליטות לחקור אותו בחקירה נגדית.

עדותו של מנדלבליט נחשבת לאירוע חריג, בשל העובדה שמי שכיהן כיועץ המשפטי לממשלה נדרש להעיד בהליך שבו עסק במסגרת תפקידו. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר יהודה וינשטיין כבר העיד במשפט, אולם עדותו ניתנה מתוקף תפקידו הקודם כפרקליטו הפרטי של נתניהו.

אחת הסוגיות המרכזיות שבהן מתכוונת ההגנה להתמקד היא הטענה בדבר היעדר האישורים הנדרשים לפי חוק יסוד: הממשלה לפתיחה בחקירה נגד ראש ממשלה. מנגד, בייעוץ המשפטי ובפרקליטות טוענים כי הצעדים שננקטו נעשו כדין.

לפי ההערכות, החקירה מטעם ההגנה לא תעסוק רק בשאלת האישורים. סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, צפוי לחקור את מנדלבליט גם בנוגע לטענות ללחצים שהופעלו עליו מצד פרקליט המדינה דאז וגורמים נוספים.

מנדלבליט ביקש תחילה לדחות את עדותו לחודש נובמבר. הוא הביע תמיהה על כך שזומן ברגע האחרון ובתקופת החגים, וציין בבקשתו כי תפקידו החדש כדיקאן הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית רמת גן מחייב אותו בהכנות רבות לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית. השופטים דחו את בקשתו.