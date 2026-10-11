שני אנשי ביטחון תושבי השומרון נעצרו הבוקר (ראשון) לחקירת שירות הביטחון הכללי, בחשד למעורבות באירוע אלימות נגד פלסטינים שהתרחש לפני כחודש באזור הכפר עקרבה שבשומרון.

המעצרים בוצעו במסגרת חקירה משותפת של שב"כ והמפקדה הבין-ארגונית במחוז ש"י, העוסקת בחשדות לאלימות קיצונית של יהודים כלפי פלסטינים. בחקירה מעורבת גם המשטרה הצבאית החוקרת.

שני העצורים הועברו לחקירת שב"כ, והוצא נגדם צו חריג המונע מהם להיפגש עם עורך דין. אחת ממשפחות העצורים היא משפחה שכולה.

דיון בעניינם צפוי להתקיים היום בבית משפט השלום בפתח תקווה.

אשתו של אחד העצורים סיפרה כי בני המשפחה הופתעו בשעה 05:00 לפנות בוקר, כאשר כוח משטרתי גדול הגיע לביתם כדי לבצע את המעצר. לדבריה, לפחות 15 שוטרים השתתפו בפעילות, חלקם רעולי פנים, והם סירבו למסור לבעלה את הסיבה למעצרו.

עוד סיפרה כי במהלך הפעילות החרימו השוטרים את נשקו של בעלה, מכשירי קשר שהיו ברשותו וטרקטורון מסוג ריינג'ר.

בעקבות מניעת המפגש עם עורך דין הגיש עו"ד נתי רום מארגון חוננו ערר דחוף לבית המשפט המחוזי בלוד, בדרישה לבטל את הצו ולאפשר לעצורים לקבל ייעוץ משפטי.

רום מתח ביקורת חריפה על השימוש באמצעי החקירה החריגים נגד שני אנשי הביטחון. "השימוש בכלים הדרקוניים ביותר של השב"כ נגד מיטב בנינו בשעת מלחמה הוא בלתי נתפס", אמר.

לדבריו, "מדובר בכלים שאמורים להיות שמורים למחבלים ומשתמשים בהם נגד אנשי ביטחון שתרמו את מיטב שנותיהם להגנה על ביטחון המדינה. מניעת מפגש עם עורך דין שמורה למקרי קיצון חריגים בלבד".

בתוך כך, בית משפט השלום בפתח תקווה האריך את צו איסור הפרסום החל על תיק החקירה. לפיכך, פרטים נוספים על החשדות ועל האירוע שבגינו נעצרו השניים אינם מותרים בשלב זה לפרסום.