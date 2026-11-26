צה"ל ושב"כ הודיעו לפנות בוקר (חמישי) בהודעה משותפת כי תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. פרטים נוספים על התקיפה יימסרו בהמשך.

הפלסטינים דיווחו כי התקיפה כוונה נגד דירת מגורים בדיר אל-בלח שבמרכז הרצועה.

התקיפה בוצעה לאחר שאתמול אישרו צה"ל ושב"כ כי חיסלו בתקיפה אווירית בצפון רצועת עזה את מוחמד אבו אל-עוף, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בצפון הרצועה.

האישור ניתן לאחר שמשרד הפנים של חמאס הודיע על מותו של אבו אל-עוף בתקיפה ישראלית וטען כי בתקיפה נהרגו גם רעייתו ושתי בנותיו.

על פי הודעת צה"ל ושב"כ, אבו אל-עוף היה דמות מרכזית במנגנון ביטחון הפנים של חמאס והחזיק בידע משמעותי ששימש את ארגון הטרור בניסיונותיו להגביל את חופש הפעולה המבצעי של צה"ל ברצועה.

במהלך המלחמה, וביתר שאת בתקופה האחרונה, פעל אבו אל-עוף לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ולשיקום יכולותיהם של ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

בצה"ל ובשב"כ ציינו כי התקיפה נועדה להסיר את האיום שהיווה אבו אל-עוף וכי חיסולו פגע ביכולות הניהול של מנגנון ביטחון הפנים של חמאס.

אבו אל-עוף חוסל יממה בלבד לאחר חיסולו של מפקדו, נעים מוחמד עאשור אבו נחל, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס ברצועת עזה, בתקיפה באזור אנסאר שבדרום-מערב העיר עזה.

אבו נחל, שנמנה עם מייסדי המנגנון ומפקדיו הבולטים, מונה לתפקיד לפני כחודשיים בעקבות מעצרו של קודמו בידי צה"ל ושב"כ.

בהודעת צה"ל בעקבות חיסולו נמסר כי לאורך השנים מילא אבו נחל שורה של תפקידים בכירים במנגנון, ובהם סגן ראש המנגנון ואחראי מחוז הצפון.