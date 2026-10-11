פרשן חדשות 12 עמית סגל מגיב הערב (ראשון) לפרסום התכתבויות אישיות שלו עם אחד מיועציו הקרובים של ראש הממשלה - יונתן אוריך.

"אני מבקש לפרסום עדות שתפליל את עצמי: הוא ממש לא היחיד. האירוע מאוד פשוט ואגלה לכם סוד נורא - אבל עיתונאים לא מקבלים מידע בגלל העיניים היפות שלהם - אלא במסגרת הטנגו המאוד עדין בין מסקר למסוקר. זה יכול לכלול חילופי מידע וגם חילופי דעות", אמר סגל.

הוא הוסיף "אני חושב שפריצה לטלפון וריקון חייו זה דבר איום ונורא, משהו פלילי, ואם היו פורצים לי לטלפון ומפרסמים התכתבויות הייתי רודף כל אחד שעושה את זה. אמרתי את זה גם על בנט וגם על אוריך".

עם זאת ציין, שגם אם יפורסמו התכתבויות שלו עם בכירים במפלגות אחרות, הן יהיו דומות מאוד. "אני מקווה שלא יפרצו לאף טלפון אחר של מנהל מטה או ראש מפלגה בבחירות. אם חלילה יפרצו, אני מבטיח דבר אחד - מהמפלגות הערביות ועד החרדיות, מאיזנקוט ועד בן גביר - ימצאו התכתבויות דומות לאלו אם לא יותר מרחיקי לכת".

מוקדם יותר דווח כי התכתבויות אישיות המיוחסות ליונתן אוריך, מיועציו הקרובים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הופצו היום (ראשון) בקבוצות טלגרם ווואטסאפ במסגרת פרסומים בלתי רשמיים של האקרים.

הגורמים העומדים מאחורי ההפצה מאיימים כי בהמשך יפרסמו התכתבויות נוספות.

בחודש שעבר פורסם בעיתון "הארץ" כי אוריך פיתח עבור ראש הממשלה ורעייתו שרה מערכת המבוססת על בינה מלאכותית, שנועדה לעקוב אחר פרסומים בתקשורת ולנתח אותם.

אלא שבמהלך פיתוח המערכת, כך לפי הדיווח, נותר קוד התוכנה נגיש באינטרנט, ובתוכו גם פרטי גישה רגישים.

בהמשך התברר כי אוריך חיבר גם את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות של חברה הפועלת מדובאי. לפי הדיווח, החיבור העניק לשירות החיצוני גישה לתוכן ההתכתבויות שלו באופן שאינו מוגן בהצפנה מקצה לקצה מול אותו שירות.