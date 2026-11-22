אחמד טיבי על עמית סגל: "בלעדיו נתניהו קורס" (כאן 11)

חבר הכנסת אחמד טיבי התייחס בריאיון לתוכנית "פגישה" עם רוני קובן לעיתונאי עמית סגל, לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ולחבר הכנסת יעקב אשר, וסיפק שורת התבטאויות על השפעת התקשורת ועל האפשרויות הפוליטיות להקמת ממשלה.

בהתייחסו לפרשן הפוליטי עמית סגל אמר טיבי: "הוא אינטליגנט, הוא מוכשר, על גבול הפאשיזם. בלעדיו נתניהו קורס".

המראיין רוני קובן תהה לנוכח הדברים: "אתה מייחס המון כוח לעיתונאי". טיבי השיב: "כן. הוא אחד העיתונאים הכי חזקים במדינה".

בהמשך הריאיון התייחס טיבי לנפתלי בנט ולאפשרות שיפעל להקמת ממשלת אחדות. "מי שמכוון לממשלת אחדות יגמור כמו גנץ", אמר טיבי, בהתייחסו למחיר הפוליטי ששילם חבר הכנסת לשעבר בני גנץ.

טיבי התייחס גם לחבר הכנסת יעקב אשר, יו"ר 'יהדות התורה', ואמר: "הוא נכנס לנעליים גדולות מאוד של משה גפני, אבל יש לו ראש".

קובן ביקש לברר אם לדעתו אשר עשוי לשתף פעולה עם גוש האופוזיציה ולהצטרף לממשלה שאינה בראשות נתניהו.

"יהיה לו אומץ לחצות את הקווים ולעשות ממשלה עם גוש השינוי?", שאל קובן. טיבי השיב: "שוחחנו. אני לא יכול להגיד את זה".