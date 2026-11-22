שיא של 15,869 פניות ציבור התקבלו בנציבות פניות הציבור של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו במהלך מערכת הבחירות לכנסת ה-26.

מדו"ח מיוחד שפורסם היום (ראשון) עולה כי מרבית הפניות הגיעו במסגרת שני קמפיינים מאורגנים ברשתות החברתיות מצד פעילי שמאל, שעסקו בעיתונאים ינון מגל ועמית סגל.

מדובר בזינוק של יותר מפי שבעה לעומת מערכת הבחירות בנובמבר 2022, אז התקבלו 2,188 פניות. בארבע מערכות הבחירות שקדמו לה התקבלו בין 80 ל-189 פניות בלבד בכל מערכת בחירות.

הדו"ח, המתייחס לתקופה שקדמה לבחירות ועד 1 בנובמבר 2026, מצביע גם על שינוי בחלוקת התלונות בין אמצעי התקשורת. בניגוד למערכות בחירות קודמות, הפעם מרבית הפניות עסקו בשידורי הרדיו: 9,066 פניות לעומת 6,781 פניות על שידורי הטלוויזיה. עוד 22 פניות סווגו ככלליות או כקשורות לרשתות החברתיות.

האירוע שהוביל למספר הפניות הגדול ביותר היה התבטאות של ינון מגל בתוכניתו עם בן כספית ברדיו 103FM, ב-6 באוקטובר.

במהלך השידור הקריא מגל שמות של משתתפים בכתיבת הספר "מר הפקרה", ובהם בני משפחות שכולות ומשפחות חטופים, וכינה אותם "מתועבים" ו"האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל".

בעקבות הדברים התקבלו 9,046 פניות נגד התחנה, והרשות השנייה פתחה בהליך הפרה.

האירוע השני בהיקפו עסק בפרסומים על התכתבויות וואטסאפ פרטיות שיוחסו לפרשן הפוליטי עמית סגל עם יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בעקבות הפרסומים התקבלו 6,706 פניות נגד חדשות 12, שבהן הועלו טענות לחשש לניגוד עניינים ולפגיעה בעצמאות הסיקור העיתונאי.

הדו"ח מתייחס גם ל-33 פניות שעסקו בחשד לתעמולת בחירות אסורה. שבע מהן הוגשו נגד ערוץ 14 בעקבות ריאיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בתוכנית "הפטריוטים" ב-13 באוקטובר. הרשות השנייה פתחה בהליך הפרה מול הערוץ בגין תעמולת בחירות מפלגתית אסורה.

בנוסף התקבלו 16 פניות נגד ערוץ 14 בעקבות התבטאות של ינון מגל בתוכנית "הפטריוטים" ב-17 באוקטובר, שבה כינה את גדי איזנקוט "קוף".

11 פניות נוספות עסקו בהתבטאויות פוגעניות ומסיתות של מוכר בשוק שרואיין בשידור חי בתוכנית "אולפן פתוח" בערוץ 14.

נגד חדשות 13 התקבלו שש פניות בעקבות דבריו של מיקי רוזנטל בתוכנית "אזור בחירה" ב-27 באוקטובר, שבה אמר כי יירק על פתקיו של בני גנץ לאחר שהסיר את מועמדותו לכנסת.

על פי נתוני הנציבות, 9,099 פניות, המהוות כ-57% מכלל הפניות, נמצאו מוצדקות בראיית הנציב. עוד 6,764 פניות טופלו לגופן. הטיפול בפניות כלל בין היתר בקשות להתנצלות בשידור, הבהרות, תיקון ליקויים והליכי גישור והבנות מול הגופים המשדרים.

נציב פניות הציבור ברשות השנייה, דוד רגב, התייחס לממצאים והדגיש כי המספר הגבוה של הפניות אינו מעיד בהכרח על הפרה מצד הגופים המשדרים.

"מערכת הבחירות של 2026 התאפיינה בהיקף חריג של פניות ציבור לנציבות, והמחישה כיצד התבטאות אחת בשידור או פרסום הנוגע לאיש תקשורת עשויים לעורר בתוך זמן קצר אלפי פניות באמצעות קמפיינים דיגיטליים", אמר.

רגב הבהיר: "לצד זאת, יש להתייחס לנתונים בזהירות, עוצמת המחאה ומספר הפניות אינם מעידים בהכרח על קיומה של הפרה אתית או רגולטורית, וכל אירוע מחייב בחינה עניינית ונפרדת על פי נסיבותיו".

לדבריו, הפניות משקפות ציבור המעורב בשיח התקשורתי ומצפה לעצמאות עיתונאית ולשמירה על גבולות השיח גם בתקופת בחירות.

"חופש הביטוי והזכות להביע עמדות, גם חריפות ומקוממות, הם מאבני היסוד של השיח הדמוקרטי אך לצידם ניצבת האחריות המקצועית של המגישים והעורכים להקפיד על דיוק, הגינות ושיח ראוי, ולהסתייג בזמן אמת מאמירות פוגעניות", סיכם.