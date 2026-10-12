סרן אליאב חיים צפלמוס, קצין צה"ל בן 21 מחיפה שנפל ביום חמישי האחרון בדרום לבנון, תכנן להגיע במוצאי השבת הקרובה להופעה של הקומיקאי גיא הוכמן יחד עם בת זוגו ענבר.

אלא שהבילוי הזוגי שתכנן לא יתקיים, וכעת הודיע הוכמן כי הכיסא שהוזמן עבור הקצין יישאר שמור לזכרו.

הוכמן שיתף היום (שני) את ההודעה ששלח צפלמוס לבת זוגו לאחר שהפתיע אותה ברכישת הכרטיסים להופעה.

"הזמנתי לנו כרטיסים. בתקווה שאצא הביתה, חחחח", כתב לה אליאב, כשהוא מתייחס לאפשרות שיצליח לצאת מהפעילות הצבאית ולהגיע למופע. ימים לאחר מכן נהרג צפלמוס במהלך פעילות מבצעית בלבנון.

הוכמן סיפר כי ענבר העבירה אליו את ההתכתבות עם בן זוגה, והודיע כי בכוונתו להקדיש לו מחווה מיוחדת במהלך ההופעה. "הלב שלי מרוסק. סרן אליאב חיים צפלמוס נפל השבוע בלבנון וזה מה ששלחה לי עכשיו זוגתו ענבר. קצין ההנדסה והאיש הרומנטי הפתיע אותה שוב בכרטיסים למופע שלי. הוא כבר לא יגיע", כתב.

הוא הוסיף: "הכיסא של אליאב גיבור ישראל יישאר שמור במוצ"ש. נניח עליו פרחים ודגל הנדסה ונעמוד לכבודו. נזכור וננציח".

את דבריו חתם במסר למשפחת הקצין ולחבריו ליחידה: "ענבר ומשפחת צפלמוס וגדוד 603, אנחנו אתכם".

סרן אליאב חיים צפלמוס שירת כקצין לוחם בגדוד ההנדסה 603 של חטיבה 7. ביום חמישי האחרון, במהלך פעילות של כוח מחטיבה 7 במרחב הליטאני שבדרום לבנון, התהפך רכב צבאי מסוג האמר שבו נסעו הלוחמים.

כתוצאה מהתהפכות הרכב נהרג צפלמוס ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.