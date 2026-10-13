שורד השבי שגב כלפון ציין היום (שלישי) שנה לחזרתו הביתה, ובפוסט אישי שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו תיאר את הגעגועים שליוו אותו במשך 738 ימים ואת החיים שאליהם הוא עדיין לומד להסתגל מאז שובו.

"היום לפני שנה חזרתי הביתה", כתב כלפון. "738 ימים התפללתי ליום הזה, לראות שוב את הפנים של המשפחה שלי, להגיד להם שאני אוהב אותם. כל זה נראה לי אז כמו חלום רחוק".

לדבריו, במהלך השבי הפכו שעות השינה למקום שבו הצליח לשוב, ולו לזמן קצר, אל האנשים והחיים שמהם נותק. "בלילות, כשהייתי נרדם, הייתי פוגש אותם. את כולם. את המשפחה, את החברים. החלומות היו הבריחה שלי מהמציאות שהייתי נמצא בה".

גם פעולות יומיומיות ופשוטות קיבלו בחלומותיו משמעות אחרת. כלפון סיפר כי אפילו האפשרות להיכנס לסופר ולבחור בעצמו מה הוא רוצה הפכה לדבר שחלם עליו. "פשוט נכנס ובוחר מה שאני רוצה, ולא מה שבוחרים בשבילי. דבר כל כך פשוט, שהפך להיות חלום".

אלא שבכל פעם שהתעורר, סיפר, חזר מיד למציאות שבה היה נתון. "ואז הייתי מתעורר. פותח את העיניים ורואה שאני עדיין תקוע בתוך החרא הזה של הבטון. ומנסה לחזור לישון. לחזור לחלום. לברוח עוד פעם מהמציאות כי רק לפני רגע הייתי איתם. ראיתי אותם. לא רציתי שהרגע הזה ייגמר".

שנה לאחר חזרתו, כלפון כתב כי תהליך ההחלמה וההסתגלות לחיים נמשך. "עברה שנה, ואני עוד לומד לחיות מחדש. עוד כואב, עוד מחלים, אבל זוכה לרגעים שפעם זה היה נראה לי רק חלום רחוק שכמעט ולא הגיוני שיקרה".

את הפוסט חתם בהודיה על חייו ועל השנה שחלפה מאז שובו: "תודה על יום הולדת שנה, תודה לבורא עולם על החיים, כמה החיים קיצוניים".