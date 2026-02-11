שגב כלפון מספר על האמירה של רבי דוד אבוחצירא ערוץ 7

שורד השבי שגב כלפון, שהתארח השבוע באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7, שיתף במהלך השיחה את הסיפור שמלווה את משפחתו מאז שובו - אמירה מצמררת ששמע אביו מרבי דוד אבוחצירא במהלך התקופה שבה הוחזק בשבי.

"הוא בשבילי קודש קודשים, כל מה שהוא אומר לי אני עושה", סיפר כלפון על הקשר לרב אבוחצירא. הוא סיפר כי הרב ליווה את הוריו לאורך כשנתיים, תקופה שבה היו "הכי שבורים", כהגדרתו.

הוא תיאר מפגש שהתרחש כחמישה חודשים לפני שחרורו, בשעה שאביו היה מיואש ולא ידע דבר על מצבו, "אבא שלי היה שבור נפשית, הוא כבר לא ידע מה קורה איתי, לא ראה סימן חיים, הוא לא ידע כלום".

האב פנה לרב ואמר, "בבקשה, רבי דוד, תן לי לדעת מה קורה עם הבן שלי, תגיד לי משהו". לדבריו, הרב השיב לאביו, “הבן שלך שמור כמו לולב ואתרוג ביחד, אל תדאג. קול מבשר מבשר ואומר".

כלפון הוסיף כי אביו התקשה להבין את משמעות הדברים, ואף פנה לעוזר של הרב ושאל, “מה אני אמור להבין מזה? מה אני אומר לאשתי שהיא תבין, שיהיה לה גם כוח?" העוזר השיב כי “הרב תמיד מדבר ברמזים, זו השפה של הקודש קודשים".

כלפון תיאר כיצד אביו נשאר מהורהר חודשים ארוכים, מנסה לפענח את משמעות המילים. לדבריו, הדברים התבררו לבסוף ברגע השחרור, שאירע ביום שבו אומרים “קול מבשר מבשר ואומר" - בהושענא רבה.