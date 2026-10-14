רצף אירועים חריג בימים האחרונים סביב ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט.

לאחר שהגיש תלונה נגד שני חסידי גור בטענה שהקליטו אותו בסתר בלשכתו, נפרץ השבוע רכבו בעת ששהה במקווה בעיר ונגנב ממנו טאבלט אישי.

המשטרה עצרה חשוד במעשה ובוחנת אם מדובר בגניבה אקראית או באירוע הקשור לפרשות האחרונות.

הפריצה התרחשה בזמן שזייברט הגיע לטבול במקווה של חסידות מכנובקא ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק. בעת ששהה במקווה נפרץ רכבו, ומתוכו נגנב המכשיר.

חוקרי תחנת בני ברק-רמת גן פתחו בחקירה בעקבות תלונה על הפריצה והגניבה. במסגרת פעולות החקירה אותר חשוד בן 25, תושב בני ברק, שנעצר והועבר לחקירה.

אירוע הגניבה מגיע לאחר שהתברר כי זייברט, המשתייך לחסידות גור, הגיש תלונה לבית דינו של הרב יהודה סילמן נגד שניים מחסידי גור, בטענה שהקליטו אותו בסתר בלשכתו בעירייה.

בעקבות התלונה פנה בית הדין לשניים וביקש מהם להתייצב בפניו ולהשיב לטענות שהועלו נגדם.

במסגרת הבדיקה התעורר חשד כי הכניסה ללשכת ראש העיר לצורך התקנת אמצעי האזנה נעשתה באמצעות צ'יפ שהיה משויך בעבר לאחד מבכירי העירייה. בשלב זה לא נקבע מי השתמש בצ'יפ, מי עומד מאחורי התקנת האמצעים החשודים או מה הייתה מטרתם.

סמיכות האירועים מעלה שאלות באשר לנסיבות הפריצה לרכבו של ראש העיר. במסגרת החקירה נבחנת האפשרות שמדובר בגניבה אקראית, לצד האפשרות לקשר לפרשות האחרונות סביב חצר גור ועיריית בני ברק.