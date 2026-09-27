בעיריית בני ברק מתנהלת בדיקה בעקבות חשד כי אמצעי האזנה הותקנו בלשכת ראש העיר חנוך זייברט - והוסרו מהמקום עוד לפני שבוצעה סריקה מקצועית לאיתורם.

החשד התעורר בעקבות סימנים ומידע שהגיעו לגורמים בעירייה. בעקבות זאת הוזמנה חברה המתמחה באיתור אמצעי האזנה, שערכה סריקה במבנה העירייה ובלשכת ראש העיר.

לפי הדיווח ב"כיכר השבת", ממצאי הסריקה העלו חשד כי אמצעי האזנה אכן היו מותקנים בלשכה, אך בעת הבדיקה הם כבר לא נמצאו במקום.

בעקבות הממצאים החלו בעירייה לבדוק גם את מצלמות האבטחה, בניסיון להתחקות אחר הכניסות ללשכת ראש העיר ולברר מי יכול היה להגיע אליה.

במסגרת הבדיקה התעורר חשד כי הכניסה לצורך התקנת האמצעים נעשתה באמצעות צ'יפ שהיה משויך בעבר לאחד מבכירי העירייה. בשלב זה לא נקבע מי השתמש בצ'יפ, מי עומד מאחורי התקנת האמצעים החשודים או מה הייתה מטרתם.

עד כה לא הוגשה תלונה במשטרה. גורמים בעירייה מסרו כי לאחר החג צפויה העירייה להגיש תלונה, לאחר שתשלים את הבדיקות הפנימיות ואת איסוף החומרים הנוגעים לפרשה.