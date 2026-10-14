ח"כ אבי מעוז בכנס הפעילים של 'נעם לישראל'

כ-3,500 פעילים של מפלגת נעם לישראל השתתפו הערב (רביעי) בכנס השגרירים הארצי שקיימה המפלגה בבנייני האומה בירושלים, במסגרת היערכותה לישורת האחרונה של מערכת הבחירות. לפי המפלגה, כל אחד מהמשתתפים נטל על עצמו לגייס לפחות 50 מצביעים נוספים עד יום הבחירות.

יו"ר המפלגה, ח"כ אבי מעוז, הקדיש חלק מרכזי מנאומו לקריאות מצד מפלגות מתחרות בגוש הימין לפרוש מהמרוץ. מעוז דחה את הטענות שלפיהן המשך התמודדותה של נעם לישראל הוא צעד חסר אחריות.

"אומרים לנו שאנחנו חסרי אחריות. חוסר אחריות זה לפרוש עכשיו ולהמשיך להפקיר את ילדי ישראל במערכת החינוך להמשך שטיפת המוח הפרוגרסיבית שהם עוברים ולהמשך הניתוק שלהם מהזהות היהודית. חוסר אחריות זה לפרוש עכשיו ולאפשר את המשך ההסתרה וחוסר השקיפות מההורים במערכת החינוך", אמר.

בשיחה עם ערוץ 7 הוסיף מעוז "זהו הכנס הכי גדול שנראה בישראל של פעילי מפלגה שבליבם של כולם האש יוקדת ואנחנו רואים בסקרים התקדמות ויש סיכוי טוב וכמעט ודאי שנעבור את אחוז החסימה. שום קול לא יישרף. כל הקולות הולכים נטו לבניין הזהות היהודית של מדינת ישראל בשנים הקרובות, לחיזוק החינוך היהודי, ולהכנסת הקוד של מדינה יהודית לכל המערכות הציבוריות. זו הבשורה שאנחנו מביאים".

לדברי מעוז, הוא לא מתרגש מהלחץ המופעל עליו, לפרוש מהמירוץ. "עמדתי בלחצים וכבר פרשתי מהממשלה. אנחנו רוצים להיות הקול שמייצג את כל מאוכזבי ממשלת הימין על מלא. אנחנו גם מסירים את החומות בין הציבור החרדי לציבור הדתי לאומי".

הרב דקל כהן, חתנו של ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז ז"ל, הביע בכנס תמיכה במעוז ואמר: "אבי מעוז, הוא היחיד שעוסק במהות, באמת ולא בסיסמאות. לא יתכן שיכריחו יהודי לחלל שבת, שלא יתנו לו להניח תפילין בבית הספר".

הרב צבי ישראל טאו, נשיא ישיבת הר המור ומנהיגה הרוחני של המפלגה, הדגיש כי "תנועת נעם לישראל קמה ונהייתה, לחזור אחורה אי אפשר, לשתוק עוד - אי אפשר. התנועה תלך ותגדל, תלך ותתעלה עד שתהיה לה היכולת לשמור, לבצר ולחזק את הצביון היהודי של מדינתנו הקדושה", אמר.

אליהו ליבמן, מועמד המפלגה לכנסת ואביו של אליקים שלמה הי"ד שנפל ב-7 באוקטובר, התייחס אף הוא לדרישות לפרישת המפלגה ולחשש מאובדן קולות בגוש הימין. "קוראים לנו לפרוש בשביל להציל את גוש הימין. מי זה גוש הימין בלי נעם לישראל שרוצים שנציל?", שאל ליבמן, ובהמשך מתח ביקורת על שורה של מהלכים שבוצעו לאורך השנים בידי ממשלות ימין.

ליבמן אמר כי מטרת מפלגתו היא לחזק את הזהות היהודית במסגרת גוש הימין. בהתייחסו לאחוז החסימה אמר: "מנסים להפחיד אותנו עם אחוז החסימה. אוי לנו אם אחוז החסימה יהווה מחסום לערכים. מי שדאג שלא להוריד את אחוז החסימה שיעשה חשבון נפש".

גם סגן ראש עיריית באר שבע ומועמד המפלגה לכנסת, שמעון טובול, פנה לפעילים וקרא להם לפעול למען המפלגה עד הבחירות. "יום אחד הילדים שלנו ישאלו אותנו: מה עשיתם כדי לשמור על הזהות היהודית שלנו? אני רוצה שנוכל להסתכל להם בעיניים ולהגיד: לא עמדנו בצד. לא שתקנו. לא ויתרנו. יצאנו, נלחמנו, פעלנו ועשינו כל מה שיכולנו".

בכנס השתתפו גם רבנים מהציבור הדתי-לאומי ומהציבור החרדי, ובהם הרב עמיאל שטרנברג, הרב עודד וילנסקי, הרב אברהם כהן, הרב יוסף זיני, הרב מאיר נאמן, הרב שלמה אבינר, הרב צבי קוסטינר, הרב ישעיהו דורון, הרב מוטי הס, הרב מוטי נחמני, הרב ציון טוויל, הרב משה הגר-לאו, הרב אשר ברקו והרב יהודה בן ישי.