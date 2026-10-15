סגנית נשיא ארצות הברית לשעבר, קמלה האריס, מתחה ביקורת הן על ממשל ביידן שבו כיהנה והן על ממשל טראמפ, בטענה כי שני הממשלים לא הפעילו לחץ מספק על ישראל במהלך המלחמה ברצועת עזה.

בנאום שנשאה במכון אסאן למחקרי מדיניות בסיאול, בירת דרום קוריאה, טענה האריס כי וושינגטון הייתה צריכה לנצל את השפעתה על ישראל בשלב מוקדם יותר ובאופן תקיף יותר, כדי להגביל את פעילותה הצבאית.

"לאחרונה ראינו את הכישלון בניצול מנופי הלחץ שלנו כדי לרסן את ההתנהלות המחרידה של ממשלת ישראל במלחמה בעזה. זה נכון הן לגבי הממשל הנוכחי, שמעניק לראש הממשלה בנימין נתניהו צ'ק פתוח, והן לגבי הממשל שלנו שקדם לו, שבו היינו צריכים לפעול מוקדם יותר ובנחישות רבה יותר", אמרה האריס.

דבריה של האריס נאמרים על רקע האפשרות שתתמודד פעם נוספת על נשיאות ארצות הברית. האריס אישרה בעבר כי היא שוקלת ברצינות להתמודד בבחירות לנשיאות ב-2028, לאחר שהפסידה לטראמפ בבחירות 2024.

בחודש אפריל האחרון תקפה האריס את טראמפ במהלך אירוע פוליטי בדטרויט, וטענה כי נתניהו הוא שגרר את טראמפ למלחמה באיראן, שלדבריה הציבור האמריקני אינו מעוניין בה. עוד אמרה כי העימות הוביל לסיכון חיי חיילים אמריקנים ולפגיעה במצב הכלכלי.

"בואו נבהיר את זה, טראמפ נגרר למלחמה על ידי ביבי נתניהו", טענה סגנית הנשיא לשעבר, שהוסיפה כי התקיפה באיראן היא "ניסיון עלוב שלו להסיט את תשומת הלב ממסמכי אפשטיין".

האריס החריפה את דבריה וכינתה את ממשל טראמפ "המושחת, חסר הרחמים וחסר היכולת" בתולדות ארצות הברית. היא הוסיפה כי הנשיא מעוניין להשתמש בכוחו של הצבא האמריקני נגד כל מי שיבחר.