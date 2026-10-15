נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אחר הצהריים (חמישי) על ביטול ההחלטה לשדר בשידור חי את הוצאתו להורג של המחבל נידאל מאליק חסן, שרצח 13 בני אדם בבסיס הצבאי פורט הוד בטקסס בשנת 2009.

ההחלטה מבטלת את תוכניתו של שר ההגנה האמריקני פיט הגסת', שהודיע כי הוצאתו להורג של חסן בכיתת יורים, המתוכננת ל-3 בדצמבר, תועבר בשידור חי לציבור.

טראמפ, שהביע תחילה תמיכה מלאה במהלך, שינה כעת את עמדתו בעקבות סערה ציבורית שהתעוררה סביב ההחלטה.

מוקדם יותר השבוע פרסמה קבוצה של 72 גנרלים, אדמירלים וקצינים בכירים לשעבר בצבא ארצות הברית מכתב פתוח, שבו קראו לממשל לבטל את השידור.

"אנו פונים לנשיא, לנציגינו בקונגרס ולכלל האזרחים לפעול למניעת ניצול לרעה ברור וברברי זה בסמכות שלהם", כתבו הקצינים.

לדבריהם, "סוג זה של שידור נצלני, הפוגע בכבוד האדם, יכתים את כבודו של הצבא המבצע זאת, ואת כבודה של האומה המאפשרת זאת".

הקצינים הזהירו עוד כי שידור ההוצאה להורג עלול לשמש את אויביה של ארצות הברית להסתה ולפגיעה בחיילים ובאזרחים אמריקנים, ואף להפוך את חסן ל"שהיד" בעיני גורמי טרור.

חסן, פסיכיאטר צבאי בדרגת מייג'ור ממוצא פלסטיני, ביצע בנובמבר 2009 את אחד ממעשי הירי הקטלניים בתולדות הצבא האמריקני.

הוא נכנס למבנה רפואי בבסיס פורט הוד, שבו המתינו חיילים לקבלת חיסונים ואישורים רפואיים לקראת יציאה למשימות, צעק "אללה אכבר" ופתח באש. בפיגוע נרצחו 13 בני אדם ונפצעו 32 נוספים.

במהלך משפטו התברר כי תכנן את המתקפה במשך שבועות. חסן, שייצג את עצמו, הודה למעשה בביצוע הירי ותיאר את עצמו כחייל ש"החליף צד". לדבריו, ביקש למנוע מחיילים אמריקנים לצאת לאפגניסטן ולהרוג מוסלמים.

חסן נידון למוות, והוצאתו להורג מתוכננת להתבצע באמצעות כיתת יורים.