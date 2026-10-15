אלוף במילואים חיים נדל, ממפקדיו הבולטים של חיל הצנחנים ומי שפיקד על כוחות בקרב לכיבוש החרמון במלחמת יום הכיפורים, הלך היום (חמישי) לעולמו בגיל 92. הוא הותיר אחריו את רעייתו ושלושה ילדים.

נדל נולד בשנת 1933 בלבוב שבפולין, ועלה לארץ בשנת 1946. בשנת 1952 התגייס לצה"ל, התנדב לצנחנים ושירת בגדוד 890. בהמשך עבר קורס קצינים והחל את דרכו הפיקודית בחטיבה.

במהלך שנות ה-50 השתתף בפעולות התגמול, ובהן מבצע אלקיים ופעולת כונתילה. במבצע קדש לחם בקרב המיתלה, ועל פעילותו בקרב הוענק לו צל"ש מאלוף פיקוד הדרום.

בהמשך שימש מפקד גדוד הנח"ל המוצנח וסגן מפקד חטיבת הצנחנים. במלחמת ששת הימים שירת כראש ענף מבצעים במטה הכללי.

בשנת 1969 מונה למפקד חטיבת הצנחנים, תפקיד שבו כיהן במהלך מלחמת ההתשה. בתקופת פיקודו השתתפה החטיבה במבצעים נועזים, בהם מבצע תרנגול 53, שבמהלכו הובא לישראל מכ"ם מצרי, ומבצע רודוס.

במלחמת יום הכיפורים פיקד נדל על חטיבת הצנחנים במילואים 317. במסגרת מבצע קינוח הונחתו שניים מגדודי החטיבה באמצעות מסוקים על החרמון הסורי והשתתפו בכיבושו. במהלך הקרבות נפצע נדל.

לאחר המלחמה שימש ראש מטה פיקוד הדרום, ובהמשך עבר הסבה לשריון ופיקד על עוצבת המפץ, אוגדה משוריינת בפיקוד הצפון.

בשנת 1979 הועלה לדרגת אלוף ומונה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים, תפקיד שבו כיהן עד 1983. הוא השתחרר מצה"ל בשנת 1985.

לאחר שירותו הצבאי מילא תפקיד בכיר בחברת טלרד. בשנת 2006 מונה לחבר בוועדת וינוגרד, שחקרה את אירועי מלחמת לבנון השנייה.

לצד פעילותו הצבאית והציבורית עסק נדל במחקר היסטורי. הוא היה בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת חיפה ופרסם ספרים העוסקים בתולדות צה"ל, בהם "בין שתי המלחמות" ו"המעז מנצח". בשנת 2012 הוענק לו תואר יקיר העיר רמת גן.

הלווייתו תיערך מחר (שישי) בשעה 11:30, בטקס צבאי בבית העלמין הצבאי בקריית שאול.