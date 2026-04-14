הרמטכ"ל עם לוחמי הצנחנים ערוץ 7

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, הגיע להשתתף הבוקר (שלישי) בטקס הזיכרון הממלכתי ב"יד ושם", ועם סיומו בחר לגשת ללוחמי חטיבת הצנחנים שעמדו במקום.

זמיר הדגיש בפני הלוחמים את חשיבות המעמד עבור אלו הנושאים בנטל הביטחון בימים אלו, "המקום הזה מסמן לנו למה אנחנו פה ועל מה אנחנו נלחמים".

בהמשך התייחס גם למחויבות המוחלטת של צה"ל להגנה על אזרחי המדינה בכל גזרה שתידרש: "נהיה בכל מקום שיצטרכו אותנו".

לסיום, ביקש זמיר לחזק את רוחם של הלוחמים ולהזכיר להם את הגיבוי הציבורי הנרחב לו הם זוכים: "העם עומד מאחורינו ואוהב אותנו, ואני אוהב אתכם".