עשרה לוחמים מחטיבת הצנחנים נפצעו במהלך הלילה (שלישי) בהיתקלות עזה עם מחבלי חיזבאללה במרחב העיירה בינת ג'ביל - מוקד הלחימה המרכזי של צה"ל בגזרה.

כוח מגדוד 101 של הצנחנים פעל בתוך השטח בעיירה, המהווה מעוז אסטרטגי של חיזבאללה. במהלך הפעילות, נתקלו הלוחמים בחוליית מחבלים מטווח קרוב מאוד ובמקום התפתח קרב יריות קשה וממושך.

שלושה לוחמים נפצעו באורח קשה, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני, ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.

מיד עם סיום חילופי האש, החל מבצע חילוץ מורכב. חלק מהפצועים פונו במסוקים של חיל האוויר בעוד שאר הפצועים פונו באופן רכוב אל מחוץ לגבול לבנון ומשם לבתי החולים. משפחות הלוחמים עודכנו בדבר פציעתם.

בימים האחרונים צוותי הקרב של חטיבות הצנחנים, הקומנדו וגבעתי הידקו את המצור על המעוז האסטרטגי של חיזבאללה ופתחו במתקפה רחבה להסרת איומים.

במהלך הפעילות חוסלו מעל 100 מחבלי חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים ובאמצעות תקיפות מהאוויר לצד עשרות תשתיות טרור, בהן עמדות ירי ומפקדות, שהושמדו על ידי הלוחמים. מאות אמצעי לחימה, בהם משגרים, טילים וציוד צבאי רב, אותרו במרחב העיירה.

אתמול הודיע צה"ל כי כוחות אוגדה 98 השלימו את כיתור העיירה השיעית בינת ג'בייל והשתלטו על אצטדיון הכדורגל המפורסם - המקום שבו נשא חסן נסראללה את נאום "קורי העכביש" בשנת 2000.

המגרש, שהפך לאורך השנים לסמל הניצחון של חיזבאללה על ישראל לאחר נסיגת צה"ל, הושמד ביממה האחרונה במהלך הלחימה.

נאום "קורי העכביש", שבו טען נסראללה כי ישראל חלשה יותר מרשת עכביש למרות נשקה הגרעיני, עיצב את תודעת חיזבאללה במשך דור. היום, תמונת המצב בבינת ג'בייל נראית אחרת לגמרי.

נסראללה אמר בנאומו כי "יש לה לישראל נשק גרעיני והכוח האווירי החזק ביותר באזור, אבל באמת שהיא חלשה יותר מקורי עכביש".