Tesla Unveils 'Flying' Roadster with SpaceX Thrusters

האם המכונית המעופפת הראשונה של טסלה בדרך לכבישים? אילון מאסק חשף הלילה (שישי) את הדור החדש של מכונית הספורט החשמלית Roadster, בהדגמה יוצאת דופן שבה נראתה המכונית מזנקת מרמפה, מתהפכת באוויר ונוחתת באמצעות מנועי דחף מיוחדים.

האירוע נערך באתר הניסויים של חברת SpaceX בעיר מקגרגור שבטקסס, שם הציגה טסלה את יכולותיו של הרכב הדו-מושבי, שפותח בשיתוף חברת החלל של מאסק.

בניגוד למכוניות חשמליות רגילות, הרודסטר החדשה מצוידת במערכת דחף המבוססת על אוויר דחוס בלחץ גבוה במיוחד.

לדברי מאסק, המערכת מאפשרת לרכב לבצע תמרונים חריגים באוויר, ללא צורך בדלק רקטי או בחומר הנעה מיוחד. מאסק הציב יעד, שלפיו הייצור צפוי להתחיל בשנת 2028.

"היא פשוט תנפח את עצמה באמצעות פרצי אוויר ותוכל לבצע את התמרונים האלה בכל פעם שתרצו", הסביר מאסק במהלך ההצגה.

במהלך ההדגמה הזכיר מאסק את פעלולן האופנועים האמריקני איוול קניבל, שהתפרסם בניסיונות לבצע קפיצות מסוכנות בשנות ה-60 וה-70. "אני לא יודע אם זה אפשרי או לא, אבל ייתכן שחלקכם מכירים את הניסיון של איוול קניבל לקפוץ מעל קניון נהר. בואו ננסה את זה שוב!", אמר.

לצד יכולות התמרון באוויר, מאסק הציג גם נתוני ביצועים חריגים במיוחד. לדבריו, הרודסטר מסוגלת להאיץ מאפס ל-97 קמ"ש בתוך פחות משנייה ולהגיע למהירות מרבית של כ-370 קמ"ש.

עם זאת, עדיין לא ברור אם ניתן יהיה להשתמש במערכות הדחף בכבישים ציבוריים. בסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי קיימות שאלות בנוגע להיתכנות החוקית והבטיחותית של הפעלת יכולות אלה מחוץ למסלולי ניסוי.

במהלך האירוע לא פורסם מחיר רשמי חדש לרכב. בעת ההכרזה המקורית הציגה טסלה מחיר בסיס של כ-200 אלף דולר.

עם זאת, בדף ההזמנות שהוצג לאחר האירוע הופיעו כמה גרסאות של המכונית: גרסת Performance, שעבורה נדרש פיקדון של 50 אלף דולר, וגרסת Thrust, הכוללת מנועי דחף להאצה ומחייבת פיקדון של 250 אלף דולר.

בנוסף הציגה החברה את גרסת Rocket, המוצעת בהזמנה אישית בלבד. בניגוד לדגם הדו-מושבי, מדובר בגרסה חד-מושבית שלפי תיאור החברה מצוידת במערכת טיסה מלאה.